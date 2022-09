Golpe a Legarreta: Tras 40 cirugías y veto de Televisa, amante de Erik Rubín aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de especulaciones de que la conductora Andrea Legarreta y el exTimbiriche Erik Rubín estarían pasando por un momento difícil como pareja luego de 22 años juntos, una amante del pasado del cantante aparece en las pantallas del programa Hoy luego de que se le levantara el veto en Televisa y tuviera que someterse a varias cirugías para salvar su vida luego de una mala intervención estética. Se trata de Alejandra Guzmán, quien aclara su estado de salud tras sufrir aparatosa caída.

Como se recordará, Alejandra tuvo un tórrido romance con Rubín en los 90's, pero su historia de amor terminó por una presunta infidelidad con la también cantante Paulina Rubio, iniciando así una rivalidad entre ambas en la que hasta lanzaron canciones (Hey Güera y Mío). Y aunque lo que hubo entre 'La Guzmán' y el esposo de Legarreta fue hace décadas, ella lo invitó a su gira musical como invitado especial y hasta la fecha tienen una relación de amistad.

Ahora, la rockera aparece en el programa Hoy pues aclara su estado de salud luego de sufrir una fuerte caída mientras ofrecía un concierto en Washington. La madre de Frida Sofía encendió las alarmas tras ser llevada en ambulancia a un hospital luego de lo sucedido pues inmediatamente de caer al suelo, ya no pudo ponerse de pie. Y es que como ya se sabe, la intérprete de Eternamente bella tiene una prótesis de titanio debido a las cirugías que le han hecho para retirarle los polímeros que le introdujeron en el cuerpo.

En entrevista para el matutino de Las Estrellas, la artista confirmó que se dislocó la cadera luego de rumores de que estaba grave. La llamada 'Reina de corazones' compartió un mensaje de voz en el que habló del incidente, mientras que su padre Enrique Guzmán confirmó que ya estaba en México luego del accidente ocurrido en Estados Unidos. "Realmente estoy bien, lo que pasó fu que se me dislocó mi cadera derecha. Tengo dos prótesis y a veces puede pasar. Nunca me había pasado pero en el Kennedy Center me pasó".

"Quiero que se dejen de preocupar y sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho y que habrá mucho rock n' roll y no hay fractura, gracias a Dios", finalizó la cantante. Como se recordará, desde abril de 2009 Alejandra se ha sometido a más de 40 cirugías, pues se realizó una intervención estética para aumentar el tamaño de sus glúteos, sin embargo, quedó al borde de la muerte y desde entonces ha enfrentado problemas con su salud.

