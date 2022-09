Luto en la farándula: Devastada, estrella de TV anuncia que su familia sufrió una dura pérdida

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En medio de un hecho trágico, la farándula vuelve a vestirse de luto, después de que una afamada estrella de televisión anunció que su padrastro, perdió la vida a los 76 años de edad, luego de que éste luchara contra una terrible enfermedad. De acuerdo con algunos informes, la actriz habría estado en un evento de moda cuando se enteró, motivo por el que salió rápidamente del lugar, argumentando que tenía una emergencia familiar.

Se trata de Sarah Jessica Parker, la protagonista de la entrañable sitcom, Sex and the City, quien era hijastra de Paul Giffin Forste. Según información conseguida por el medio estadounidense Page Six, la legendaria intérprete de 'Carrie Bradshaw' se encontraba en la décima Gala Anual de Moda de Otoño del Ballet de la Ciudad de Nueva York, durante la noche del pasado miércoles, 28 de septiembre, cuando tuvo que retirarse de manera abrupta. Según datos de una fuente, la histrionista alcanzó a mencionar que tenía una "emergencia familiar repentina y devastadora".

Fotografía de Sarah Jessica Parker en 'Ocus Pocus'

No fue sino hasta este jueves, 29 del mismo mes, que la familia emitió un comunicado de prensa en donde reveló que su padrastro, Paul Giffin Forste, perdió la vida de manera "inesperada". Aunque no dio detalles sobre la causa de muerte, sí destapó que el hombre había luchado contra una enfermedad durante algún tiempo, por lo que existe la posibilidad de que dicho padecimiento sea el motivo del fallecimiento de quien fue pareja de su madre.

En sus últimos momentos estuvo rodeado del amor y la gratitud de su adorada esposa, Bárbara de 54 años e hijos, incluida Sarah Jessica Parker

Cabe señalar que esta tragedia llega justo después del estreno de Hocus Pocus 2, película que Sarah protagonizó junto con sus compañeras de reparto, Bette Midler y Kathy Najimy. De hecho, se sabe que la estrella acudió al cine para disfrutar de dicho filme con su esposo, Mathew Broderick y sus hijas gemelas, de 13 años, Marion y Tabitha, lamentablemente, es posible que la famosa no logre disfrutar de la presentación de esta entrañable historia a las nuevas generaciones, tal y como tenía previsto.

Fuentes: Tribuna