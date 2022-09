"Luz en tu camino": Fallece el padre de la conductora Carmen Muñoz; le dedica emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con un emotivo mensaje, la conductora Carmen Muñoz se despidió de su padre, de quien anunció su fallecimiento en redes sociales. A través de una serie de fotografías que la conductora de ¡Cuéntamelo ya! compartió en su cuenta de Instagram, compartió la noticia con sus seguidores, asegurando que siempre recordará a don Cuco con su característica sonrisa.

Así te voy a recordar siempre mi Cuco, con esa gran sonrisa y a las hermosas palabras que tuviste para mi!! Luz en tu camino. Descansa en paz Papá!!", publicó Muñoz.

Fotografía: Instagram @carmenmoriginal

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del padre de la conductora; asimismo, la esposa del también actor Juan Ángel Esparza, subió una fotografía en blanco y negro, con un moño negro, como una señal de luto ante la pérdida de su señor padre. Inmediatamente la conductora empezó a recibir múltiples comentarios de apoyo por parte de sus compañeros y seguidores, quienes enviaron sus condolencias para la familia y deseándole una pronta resignación.

Fotografía: Instagram @carmenmoriginal

Hace unas semanas, Muñoz compartió 18 años junto a Juan Ángel, con quien comparte una hija, y conformando una de las parejas más sólidas del medio. Si bien viven alejados de los escándalos, la conductora habló acerca de la maternidad y lo contenta que está de crecer junto a su pequeña; aseguró que "estamos más que felices, porque mi niña llegó a nuestra vida en un momento que la deseábamos tanto y nos ha llenado en todos los sentidos".

Al ser cuestionada acerca de la posibilidad de volver a convertirse en madre, la conductora reveló que ya se resignó a no volver a tener otro hijo: "Pedimos a Dios que nos llegara a otro y no llegó, no hay nada que lo impida, pero no ha llegado. Yo creo que Diosito dijo: 'Es una y punto'", mencionó.

Asimismo, descartó una crisis matrimonial con su esposo, asegurando que ella y Esparza se encuentran más unidos y enamorados que nunca. Muñoz mencionó que cada uno está enfocado en sus profesiones, pero siempre contando con el apoyo del otro.

"Yo no sé de dónde sacan tanta cosa, si yo estoy feliz de la vida, después de 18 años con mi marido. Siempre nos apoyamos en todo, nos queremos, nos respetamos, nos admiramos, yo estoy en sus eventos, él está en los míos, como debe ser en una pareja tal cual, el apoyo incondicional y mutuo", concluyó.

Fuente: Tribuna