Ni caídas o enfermedad grave: Esta fue la causa del deceso de la Reina Isabel II

Londres, Reino Unido.- El pasado 8 de septiembre el mundo entero se sorprendió con la noticia de la muerte de la Reina Isabel II, monarca que estuvo en el trono por 70 años sobrepasando el periodo de mandato de la Reina Victoria, convirtiéndose así en la más longeva en gobernar Inglaterra; sin embargo, aún hay muchos detalles por conocer en torno a su defunción, misma que sigue afectando a cientos de británicos.

Aquel jueves 8 de septiembre, los miembros de la familia real, incluso los que ya no están en activo como el Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, viajaron a Balmoral en Escocia para ver a la Reina quien cada verano viajaba a la mansión que ahí poseía para disfrutar del clima y las actividades culturales y deportivas que se llevaban a cabo; sin embargo, los médicos de la Reina de 96 años de edad informaron desde muy temprana hora que estaban "preocupados por su salud", frase que vaticinaba que había algo grave y que probablemente activaría el operativo 'London bridge is down'.

Ultima foto oficial de la Reina Isabel II. Crédito: Instagram @theroyalfamily

Horas después del arribo de sus cuatro hijos, nietos y algunos bisnietos, la Casa Real confirmó la muerte de la monarca, iniciando con ello no solo un nuevo periodo de mandato ahora a cargo de Carlos III, sino que además fue motivo de una serie de funerales y ceremonias para despedir a la Reina de quien a tres días de haberse levantado el luto oficial, se reveló exactamente de qué murió.

El periodista británico Simon Vigar obtuvo el acta que constata la muerte de la monarca, documento que comúnmente es conocido como acta de defunción que remarca que la muerte sucedió en punto de las 15:10 horas tiempo local y, en donde se pide un diagnóstico oficial se lee "vejez", por lo que con ello se acabarían los rumores respecto a enfermedades graves o incluso, que una caída fue la que detonó su deceso.

La mano derecha de la Reina Isabel II muestra un ligero hematoma. Foto: @AbriltheDuchess

Este último rumore de salud cobró fuerza luego que el 6 de septiembre pasado, la Reina Isabel II recibió en Balmoral a Liz Trauss quien a partir de ese día se convirtió en Primer Ministro luego de la renuncia de Boris Johnson. Ambas se encontraron en un salón y como lo dicta el protocolo, hubo una presentación oficial donde se observó un moretón en la muñeca de la Reina Isabel II, lo que pronto avivó teorías referentes a caídas luego que la movilidad de la Reina causara su inasistencia a varios eventos o hasta la alejara del ojo público.

Cabe destacar que el documento además demuestra que la ocupación de Elizabeth Alexandra Mary de quien se daban estos detalles es "Su Majestad la Reina", lo que no deja duda que se trata de la monarca cuyos restos fueron sepultados el pasado 19 de septiembre en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, lugar que además se muestra como su residencia recurrente y donde ella había expresado su deseo descansar eternamente.

Foto: Simon Vigar

Fuente: Tribuna