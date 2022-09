"Pude perder el ojo": Alfredo Adame llega a 'VLA' con 4 fracturas tras golpiza y confirma cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial actor y conductor Alfredo Adame reapareció ante las cámaras del programa Venga la Alegría para dar detalles de su salud luego de haber recibido una brutal golpiza a las afueras de su casa la tarde de ayer miércoles 28 de septiembre. El exgalán de las telenovelas confirmó que resultó con cuatro fracturas en el rostro y que estuvo a punto de perder el ojo donde recibió los dolorosos impactos.

El expresentador del programa Hoy se involucró en una pelea callejera luego de que un hombre y un policía fueran asesinados a unos cuantos metros de su casa. Según sus propias declaraciones, habría hecho molestar a los familiares del sujeto que fue asesinado solo por ofrecerles ayuda y dos civiles lo habrían atacado, dejándolo muy herido. Por fortuna, los dos presuntos agresores ya se encuentran detenidos.

Adame recibió golpiza

Cuatro fracturas, es indudable que el tipo me golpeó con algo metálico, tengo desprendimiento de retina", contó Adame durante la entrevista a su salida del hospital donde fue atendido.

Frente a varios medios de comunicación, incluido el matutino de TV Azteca, el histrión mexicano de 64 años aseguró que no teme a las represalias que se puedan presentar luego de la denuncia: "Me importa un bledo que me tengan ubicado, todo mundo sabe dónde vivo y me importa un bledo", y confesó también que sus hijos menores Diego, Alejandro y Sebastián, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells, no lo han buscado luego del incidente:

Mi hija Vanessa sí, ya habló, y todo bien, los demás no sé nada", expresó.

El protagonista de los melodramas De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia también dio una entrevista exclusiva a VLA durante la mañana de este jueves 29 de septiembre para contar más detalles acerca de la agresión de la que fue víctima. Alfredo descartó tener lesiones en el cuerpo y aseguró que las heridas solo fueron en su rostro: "Tengo la cara muy golpeada, hay mucho dolor", relató en videollamada.

El exesposo de la actriz Diana Golden dejó en shock a la audiencia del Canal Azteca Uno pues en su reaparición se dejó ver con el ojo derecho completamente cerrado debido a una grave hinchazón y además de que lo tiene morado: "Son cuatro fracturas faciales, en toda esta parte orbital del ojo, es una fractura interna y tres externas, sí van a requerir cirugía, me van a tener que operar, me van a tener que meter placa y posible desprendimiento de retina".

Adame explicó que hasta el momento los médicos no han podido identificar qué tan dañado está su ojo pues lo tiene demasiado inflamado: "".

