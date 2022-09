Scarlett Johansson confiesa que llegó a tener problemas de autoestima por esta razón

Comparta este artículo

Hollywood, Estados Unidos.- Muchos podrán recordar que, cuando Scarlett Johansson participó por primera vez en la franquicia de Marvel Studios, The Avengers, la celebridad que dio vida a 'Natasha Romanov' era considerada como la más atractiva del mundo y aún a la fecha (10 años después) sigue siendo una de las estrellas más guapas de la industria del cine; sin embargo, esto no exentó a la famosa de llegar a tener conflictos con respecto a su aspecto físico.

Recientemente, la estrella de Lucy, Black Widow y Jojo Rabbit brindó una entrevista en la que reveló que, cuando tenía 20 años, ella sufría de un duro problema dermatológico, motivo por el que la famosa tuvo que lidiar con el acné. Ella mencionó que, incluso, se maquillaba antes de llegar a los sets de grabación, donde la volverían pintar, con tal de no sentirse expuesta frente a la gente.

Fue terrible. Cubría mi acné incluso antes de llegar a la silla de maquillaje para no sentirme tan expuesta. Realmente afecta cómo te sientes contigo misma y solo quieres borrarlo

Fotografía de Scarlett Johansson

Scarlett mencionó que aún en la actualidad conserva algunas fotografías de su participación en distintas alfombras rojas y no puede evitar mirar el acné que lucía en aquel entonces. Este mismo problema la llevó a utilizar diversos productos de belleza que prometían combatir su afección, entre los que se pueden nombrar: exfoliantes, mascarillas especializadas para los granos, pulidores, entre otras muchas cosas; sin embargo, esto mismo fue lo que propició que tuviera aún más invitados no deseados en su rostro..

La actriz de Historia de un matrimonio y Her concluyó su relato afirmando que, los distintos productos que utilizó no eran aptos para su piel, por el contrario, la agresiva composición de los mismos incentivó la aparición de acné, por lo que finalmente optó por lavar su cara de manera rutinaria y complementó con tónicos y cremas hidratantes, táctica que, al final del día la auxilió con su problema. Actualmente, Johansson cofundó una empresa de productos para el cuidado de la piel que se llama The Outset, de la cual ella misma es la imagen.

