Se alistó para morir: Tras renunciar a Televisa y unirse a 'VLA', protagonista reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien desde hace un par de años decidió retirarse de Televisa y recientemente confesó que alistó todo para su muerte, volvió a aparecer en el programa Hoy hace varias horas e impactó al público al hacer una inesperada confesión. Se trata de la famosa Lety Calderón, quien luego de quedarse sin exclusividad pudo llegar a TV Azteca a través de entrevistas con Venga la Alegría y otros programas.

La actriz hizo su debut en la televisora de San Ángel en 1982 con el melodrama Chispita y debido a su gran desempeño ante las cámaras, pudo protagonizar proyectos como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Esmeralda y Laberintos de pasión. Sin embargo, tiene un par de años sin hacer ninguna novela pues tras finalizar de grabar Imperio de Mentiras decidió tomarse un tiempo.

Lety, quien declaró a VLA que ya arregló su testamento para que sus hijos no tengan problemas cuando ella falte, recientemente volvió a aparecer en el matutino Hoy debido a que hizo fuertes declaraciones acerca de la relación que mantiene con su exesposo Juan Collado, quien ahora está casado con la actriz Yadhira Carrillo y actualmente se encuentra preso: "Lety revela que esposo de Yadhira ya la buscó", escribieron.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Despierta América de Univisión, Calderón declaró que el abogado mexicano se contactó con ella para preguntarle cómo se encontraba luego de haber sido intervenida quirúrgicamente debido a unos problemas gástricos. Aunque en el pasado la intérprete de 54 años había señalado que Juan no la procuraba ni a ella ni a sus hijos, ahora el panorama es completamente diferente:

Habló y preguntó cómo estaba, yo estaba dormida esa vez que llamó. Entonces ya le pidió (a mi hijo Carlo) que me dijera 'que aquí estamos'", contó.

No obstante, la retirada actriz reveló que ella no se puede contactar con el esposo de Carrillo, pues hay que recordar que él se encuentra preso desde 2019 por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Asimismo, contó que se encuentra agradecida porque su hijastro Juan Collado Jr. también estuvo en contacto con ella, al igual que la oficina del abogado, y que la apoyaron en todo durante su cirugía.

Estuvieron muy pendientes Juanito (su exhijastro), de la oficina y todos me ayudaron con el hospital, fueron y todo, les agradezco en el alma que siempre están pendientes tanto de mis hijos como de mí".

Cambiando un poco de tema, Calderón habló de los recientes sismos que azotaron la CDMX y otras zonas de la República Mexicana y declaró que sí se llevó un tremendo susto: "Luciano fue el primero en hablarme, él estaba en la universidad y me dijo 'mamá estoy bien, ¿tú cómo estás?'. Sí me entró una escena de pánico y empecé a respirar, me asusté mucho y me puse a llorar, pero cuando hablé con Luciano me calmé (le hablé normal)".

