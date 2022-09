Subió 20 kilos: Tras dejar Televisa y veto de Legarreta y Galilea Montijo, conductora vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien renunció a Televisa hace 6 años y subió 20 kilos debido a problemas emocionales, dejó impactados a todos sus seguidores pues hace varias horas reapareció en el programa Hoy luego de que se especulara que Andrea Legarreta y Galilea Montijo la habían vetado. Se trata de la guapísima Vanessa Huppenkothen, quien se dio a conocer en el medio como parte del equipo de Televisa Deportes.

La alemana-mexicana comenzó su carrera en San Ángel haciendo cápsulas de deportes para el programa Matutino Express y posteriormente recibió la oportunidad de cubrir los Juegos Olímpicos de Beijing y con ello se integró de lleno a la televisora. Lamentablemente en 2016 Vanessa decidió renunciar a su contrato en esta empresa argumentando que era porque ya no le daban los proyectos que quería.

Fuente: Internet

En una entrevista con Toño de Valdés para su programa de YouTube, la comentarista deportiva confesó que sus jefes en Televisa le ofrecieron unirse al programa Hoy con tal de convencerla de no renunciar pero ella se negó a aceptarlo porque no le interesaba. Tras esto de inmediato surgieron especulaciones de que en realidad ella no quiso irse a Hoy porque presuntamente recibiría malos tratos de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Aunque la oferta la ilusionó al principio, pronto desechó la posibilidad porque sabía que se metería a la boca del lobo si aceptaba, pues Vanessa Huppenkothen sabía que las que mandaban eran Galilea y Legarreta, quienes hacían y deshacían en el programa", reportó el Canal de YouTube Chacaleo.

Ahora a más de 6 años de su salida de Televisa e integrarse al canal deportivo ESPN, Huppenkothen reapareció hace algunas horas en el programa Hoy debido a que retomaron una entrevista en donde ella habla sobre su compromiso con Ricardo Dueñas. En el Twitter del matutino de Las Estrellas compartieron la increíble noticia acerca de su excolaboradora: "Vanessa Huppenkothen cuenta cómo le propusieron matrimonio y del error de su vestido de novia", escribieron.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Vanessa contó en exclusiva a la revista Quién que ella estaba a punto de terminar con Dueñas debido a que no le veía interés en casarse y un viaje a Italia salvó su relación pues en ese momento fue cuando el empresario aprovechó para proponerle matrimonio: "Estábamos en Positano, en un restaurante muy nice, llegó un trío a tocar y, de repente, empezaron a cantar What a Wonderful World; en ese momento, Ricardo se hincó y abrió la caja. Nos pusimos a llorar y toda la gente aplaudía", recordó.

La guapísima mujer de 38 años también detalló que su vestido de novia será sencillo y dijo que la luna de miel será en África pero no compartió muchos detalles. Al respecto de si ella y Dueñas encargarán bebés pronto, ella afirmó que sí está en sus planes: "Sí, claro, me encantaría (ser mamá). Dos, creo que es el número perfecto. El próximo año, y que fueran gemelos sería lo mejor. Mi abuela era gemela así que sí tengo probabilidad".

Ricardo Dueñas, el prometido de Vanessa

Fuente: Tribuna