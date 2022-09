A sus casi 2 años, la hija de Adrián Uribe encanta a sus fans tras hacer esta actividad con su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de octubre del año 2021, Adrián Uribe le dio la bienvenida a la hija que concibió junto a su esposa, la modelo Thuany Martins. Desde entonces, la pequeña se convirtió en la indiscutible gobernante del corazón del comediante, al grado en el que el exintegrante de La Hora Pico y Nosotros los guapos, siempre que puede, comparte videos y fotografías de su pequeña en su cuenta oficial de Instagram, tal como ocurrió durante la tarde de este jueves, 29 de septiembre.

Parece ser que el conductor de Late Night está tratando de incentivar a su hija a tener una vida lo más sana posible, y aunque la menor aún no cumple los 2 años, esto no impide que el famoso se lleve a su pequeña a pasar tiempo con él en el gimnasio de su casa, donde el día de hoy fue captado, mientras enseñaba a su niña a realizar sentadillas. Este hecho logró robarse el corazón de los miles de fans del intérprete del 'Vitor'.

En el clip, se puede ver que Adrián toma una barra de metal y desciende hasta el piso, por su parte, la pequeña Emily no perdió detalle de lo que hacía su padre, mientras se sostenía de una pequeña barra de pesas y hacía lo propio, actividad que disfrutó hasta que llegó a la sentadilla número 4. Después de ello, se marchó mientras aplaudía y únicamente detuvo su paso para chocar los cinco con su papá.

Adrián Uribe y Emily hacen ejercicio

Cabe señalar que, aunque es más que probable que Emily no haga una rutina de ejercicio completa, dado a su corta edad, esto no impidió que sus papás la vistieran para la ocasión, ya que, la niña llevaba puesto un pequeño pants y unos tenis para hacer ejercicio, lo que le dio un toque aún más tierno a toda la situación, hecho que no pasó por desapercibido para celebridades de la talla de Odalys Ramírez, Sandra Echeverría, Mauricio Ochmann, Tatiana, Eduardo Santamarina, Kika Edgar y Roxana Castellanos, quienes no pudieron evitar reaccionar al post de Uribe.

Clic aquí para ver el video completo

Fuentes: Tribuna, Instagram @adrianuribe