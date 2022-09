Tras cancelar boda con Irina Baeva, 'amante' de Gabriel Soto reaparece en 'Hoy' con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez han ido aumentando más los rumores de que Gabriel Soto e Irina Baeva estarían atravesando una crisis de pareja o quizás que hasta ya habrían terminado con su compromiso matrimonial. Esta mañana de jueves 29 de septiembre la actriz que es señalada como 'amante' del actor reapareció en el programa Hoy e hizo una fuerte confesión acerca de su presunto romance con él.

Se trata de la guapísima Martha Julia, quien en el pasado manifestó que Gabriel era el "amor de su vida" y luego de años de estar separados hace unos meses se reencontraron en las grabaciones del melodrama La Madrastra, lo cual desató rumores de que podría haber reconciliación. En ese momento el protagonista de Amor Dividido descartó que su novia rusa se haya puesto celosa por el reencuentro con su ex y dijo.

Irina está muy bien en ese sentido y bueno tenemos una relación basada en mucho respeto y comunicación. Así que nada que ver... Sí claro (que lo hablamos), tenemos toda la confianza del mundo y no pasa absolutamente nada", confesó.

Martha y Gabriel se reencontraron en 'La Madrastra'

Sin embargo, durante los últimos días han aumentado las especulaciones sobre una posible ruptura entre la oriunda de Moscú y el exesposo de Geraldine Bazán sobre todo porque han tenido que cancelar su boda en repetidas ocasiones luego de haberse comprometido desde 2020. Sumado a este escándalo, días atrás diversos medios aseguraron que Soto se habría dado una segunda oportunidad con Martha Julia y ella por fin rompió el silencio.

La entrañable villana de la novela Destilando Amor y La Madrastra dio una entrevista exclusiva al programa Hoy en Las Estrellas para responder a los rumores de que estaría iniciando una nueva relación sentimental con el prometido de Irina. Con una enorme sonrisa en el rostro, la sinaloense de 49 años comentó que no tenía nada que decir al respecto y solamente se limitó a responder con estas palabras:

Ay pues cuántas cosas no están saliendo diario... ¡ay!, ya déjenlo pobrecito, sin comentarios, perdón", declaró entre risas.

Martha Julia descarta romance con Gabriel Soto

Martha Julia explicó que ella no estaba dispuesta a hacer comentarios acerca de este chisme para no dar pie a nuevas especulaciones: "No quiero decir nada porque se presta a ese tipo de cosas (los chismes), nada qué ver". Aseguró que la prensa ha estado muy al pendiente de todos sus movimientos en las últimas semanas pues incluso le dan 'zoom' a sus fotografías para buscar detalles de que sí está con Gabriel.

La intérprete oriunda de Culiacán confesó que si estuviera de novia con el máximo galán de Televisa ella sería la primera en confirmarlo: "Ningún Gabriel Soto, nada de eso, todos son chismes, si fuera cierto ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos", dijo y tampoco quiso opinar sobre el rumor de la ruptura entre su exnovio y Baeva. Además explicó que por el momento se encuentra soltera y manifestó que no ha llegado un buen hombre a su vida.

Aunque no lo crean, ahorita estoy muy soltera, muy contenta, no ha llegado el hombre que yo les pueda presumir, pero estoy soltera y disfrutando", declaró.

