Adiós glamur: Afamada cantante es captada como 'asistente de meseros' en un restaurante

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Recientemente, el mundo de la farándula se sobresaltó cuando una cantante de talla mundial fue captada como asistente de meseros en un reconocido restaurante de Nueva York, en Estados Unidos... ¿será que la celebridad ha decidido despedirse del glamuroso mundo del espectáculo y ha optado por una vida en el anonimato? Si quieres enterarte, entonces no dejes de leer.

Rihanna es una cantante de talla mundial que saltó a la fama luego de realizar su debut en el año 2003, momento en el que hizo una audición para el productor musical Evan Rogers y es que, la fusión de los ritmos caribeños con la música pop hizo que la celebridad escalara rápidamente en el altamente competitivo mundo de la música. En pocos años, la famosa lanzó varios éxitos como 'Good girl gone bad', 'Raited R', 'Unapologetic' y 'Anti'.

Fotografía de Rihanna

A diferencia de otros famosos, parece ser que Rihanna mantiene su humildad y se encuentra alejada de tener una personalidad de 'diva', hecho que demostró el pasado jueves, 1 de septiembre, cuando acudió con su grupo de amigas a un lujoso restaurante, con estrella Michelin, conocido como Caviar Russe, sitio en donde disfrutó de lagunas bebidas y bocadillos nocturnos. Parece ser que el momento del que la celebridad disfrutó fue maravilloso, motivo por el que le pidió a los encargados que mantuvieran abierto el sitio hasta las 2:00 de la mañana, a cambio ella y sus amigos los apoyarían con la limpieza del establecimiento.

Fotografía de Rihanna

Parece ser que el restaurante aceptó los términos que Rihanna estableció, ya que, luego de las 2:00 de la mañana, la famosa fue captada por un paparazzi de Page Six, limpiando el restaurante junto con su grupo de amigas, incluso algunos meseros seguían en el lugar. La fuente mencionó que la famosa estuvo acomodando la barra, mientras portaba unos tacones puntiagudos y lucía sus joyas de Tiffany & Co, algo que normalmente podría desentonar, pero esto no impidió que la intérprete faltara a su palabra.

Fuentes: Tribuna