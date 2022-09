Adiós Televisa: Tras 15 años al aire, Paola Rojas renuncia a San Ángel y debuta ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora y periodista Paola Rojas, quien lleva más de 15 años al aire y ha destacado por su trabajo en Televisa y en Grupo Fórmula, cambia la televisión para debutar en un proyecto fuera de la televisora de San Ángel. ¿Se va a TV Azteca? Luego de anunciar su salida del informativo vespertino Paola Rojas en Fórmula de Radio Fórmula hace unas semanas, ahora la mexicana de 45 años sorprende al incursionar en el cine, pues aparecerá en Soy tu fan: La película.

Sí, la presentadora al parecer ya no tiene contrato de exclusividad pues abandona los noticieros y programas de Televisa para aparecer en la tan esperada película de la serie de televisión mexicana producida por Canana Films y Once TV México, Soy tu fan. Esta, protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro inició transmisiones en 2010 y tuvo su segunda temporada en 2012, por lo que 10 años después regresan con una cinta y con una tercera temporada.

Paola, quien ha forjado una importante carrera en la televisión mexicana y es de las periodistas más profesionales y preparadas del medio, ahora deja de lado los foros de televisión para debutar en la actuación, pues como ella misma reveló en su noticiero de este viernes, dará vida a una villana en la cinta que se estrena el próximo 8 de septiembre en cines de todo el país. Aunque ya se sabía que Paola tendría una participación especial, pues hace unos meses compartió un video en redes, ahora dio más detalles.

Durante la emisión de Al aire con Paola Rojas, en la sección de espectáculos, se habló de la red carpet y premiere de esta cinta a la cual no asistió la periodista (y en la cual Ana Claudia Talancón dio de qué hablar por presuntamente llegar con copas de más). Aunque no asistió al evento, Paola reveló que será una gran villana en la historia, donde al fin 'Charly' y 'Nico' se reencontrarán. "Yo salgo en esa película (...) salgo de una villana, me gustó mucho ser malísima. No sabes qué bien fluyó, muy cómoda con la maldad", dijo.

Entonces ¿sí renuncia a la empresa de Emilio Azcárraga Jean? No, pues aunque sí dejó su trabajo en Radio Fórmula para dedicar más tiempo a sus hijos, Paulo y Leonardo, a quienes procreó con su exesposo 'Zague', la periodista sigue activa en varios programas de Televisa y sus fanáticos pueden estar tranquilos, pues no abandonará la empresa pronto. Actualmente, está en Netas Divinas por Unicable y en su noticiero Al Aire con Paola Rojas.

Fuente: Tribuna