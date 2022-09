Adiós Televisa: Tras volverse mujer y casi morir, actor renuncia a exclusividad y llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, conductor y comediante, quien estuvo durante más de 20 años en Televisa pero decidió renunciar a su contrato de exclusividad, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca tras casi morir de una peritonitis hace algunos años. Se trata de Adrián Uribe, quien apareció junto a Adal Ramones en la emisión conducida por Pati Chapoy para dar detalles de su gira 'Chavorrucos' por Estados Unidos.

Como se recordará, Uribe reveló que decidió no firmar contrato otra vez con la televisora de San Ángel luego de 20 años trabajando en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, en donde hasta se volvió mujer en los sketches. Aunque se dijo que lo habían despedido, él aclaró que fue él quien había tomado la decisión (aunque próximamente estrenará un proyecto con Televisa y Univisión llamado De noche pero sin sueño).

Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", confesó hace unos meses.

Adrián Uribe como 'El Vítor'

Tras admitir que se ha hecho varias cirugías para frenar el paso del tiempo en su rostro y luego de ser señalado por usuarios de abusar del bisturí, Uribe y Adal Ramones aparecieron en el Ajusco pues se encuentran en Los Ángeles, California haciendo su exitosa gira 'Chavorrucos' por Estados Unidos. En exclusiva para Ventaneando, revelaron si ya tuvieron contacto con su amigo Eugenio Derbez tras el accidente que sufrió y provocó que se rompiera un hombro.

"Creo que algo básico es no importunar a la familia, yo no he intentado ni mandar un mensaje porque se perderá entre miles", dijo Adal, mientras que Adrián agregó que él sí le mandó un mensaje por WhatsApp: "Obviamente yo sí le dejé un mensaje en su whatsapp que en algún momento lo escuchará pero decirle a nuestro querido Eugenio que pronto esté al cien". Ambos también aprovecharon las cámaras para desearle un feliz cumpleaños número 61 a su colega, momento en el que ambos se pusieron a cantar Las Mañanitas en inglés.

Por último, y con gran humor, presumieron que les quedan varias fechas en su gira y Adrián hasta bromeó con unirse a Ventaneando: "Amigos de Ventaneando, soy Adrián Uribe, su nuevo reportero. estoy aquí con una gran celebridad, el señor Adal Ramones. Adal, me acaban de contratar, yo te voy a entrevistar (...) Sí, Pati, claro, no, no me está diciendo nada", dijo fingiendo traer un 'chícharo'. Adal no solo mandó saludos a Pati sino que comentó que estarán en varias ciudades como Nueva York, El Paso, Atlanta, Phoenix, entre otras, con su gira.

Finalmente, conductores de Ventaneando celebraron que ambos den una entrevista a su programa cuando los dos en su momento pertenecieron a Televisa por décadas, siendo que hace un tiempo esto hubiera sido imposible pues tenían contrato de exclusividad. Por último, no pudieron evitar reírse al notar que Adal presuntamente traía peluquín, aunque fue Daniel Bisogno quien aclaró que en realidad sería una prótesis capilar, aunque falta que el conductor lo confirme o niegue.

Fuente: Tribuna