Desfigurada y en la ruina: Tras divorcio y renunciar a Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de telenovelas, quien lleva 18 años retirada de Televisa y TV Azteca al optar por dedicarse al cine, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Bárbara Mori, quien acabó 'desfigurada' y 'en la ruina' al estelarizar Rubí en 2004, sin embargo, en la vida real sucedió todo lo contrario pues pese a que dejó de hacer melodramas, sigue más guapa que nunca y muy plena en su vida laboral.

Como se recordará, la uruguaya debutó en TV Azteca en los años 90, participando en Tric-Trac en 1996. Luego vinieron proyectos como Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul Tequila, Amores... querer con alevosía, Súbete a mi moto y Mirada de mujer, el regreso. Aunque alcanzó fama y reconocimiento en el Ajusco y también en Telemundo, en 2004 vino el papel que marcó un antes y después en su carrera: la manipuladora 'Rubí Pérez' en la telenovela de 2004 Rubí en Televisa.

Bárbara Mori como 'Rubí'

En la trama, en la cual también estaban famosos actores como Marlene Favela, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes. Mori lo perdió todo. Acabó desfigurada luego de perder su belleza en un trágico accidente y en la ruina, al no saber mantener la fortuna que consiguió a base de manipulaciones y engaños. Aunque ya no hace telenovelas, pues según declaró no le han interesado mucho los proyectos que le han ofrecido, hace poco debutó como directora en un cortometraje.

Tras dos duros divorcios, el primero del padre de su hijo Sergio Mayer Mori, Bárbara tiene una relación con el director Fernando Rovzar. Luego de que su hijo se involucrara en fuerte controversia luego de que su ex Natalia Subtil lo acusara de haberse desentendido de sus obligaciones como padre de su hija Mila, ahora aparece en redes del programa Hoy pues recordaron quién es la madrastra de su primogénito: la actriz Issabela Camil, quien se casó con Sergio Mayer.

En la nota publicada por Las Estrellas, recordaron que la hermana del también actor Jaime Camil y el exdiputado se conocieron en el 2004 en un evento en el que la madre de Issabela fue cupido: "Cuando ella me vio ahí, llegó, me saludó y me dijo ‘tengo una hija que vive en Los Ángeles que te quiero presentar’. Ahí empezamos a llamarnos, se fueron dando las cosas", dijo Mayer. En 2006 le dieron la bienvenida a su primer hija juntos y un año más tarde se casaron en la Riviera Maya.

Según el portal, Sergio Mayer Mori siempre tuvo una gran relación tanto con su madrastra como con su media hermana Antonia, hasta que la familia creció en el 2011 cuando Issabela y Mayer tuvieron a su hija Victoria. A través de redes, el ex de Mori presume la gran familia que formó con Camil y sobre todo presume lo bien que se lleva su hijo con ella. Respecto a lo que alguna vez tuvo con Bárbara Mori, eso ya fue historia pues la propia actriz señaló en el pasado que al fin fue feliz cuando se separaron.

