Divorciada y sin exclusividad en Televisa, exactriz de TV Azteca vuelve a novelas y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien estuvo alejada de las telenovelas durante varios años, reapareció en el programa Hoy la mañana de ayer viernes 2 de septiembre luego de haberse ido a trabajar a TV Azteca y haber acabado vetada de Televisa. Se trata de la también cantante Mariana Garza, quien este 2022 reapareció en la pantalla chica con el melodrama Vencer la Ausencia.

La exintegrante del grupo Timbiriche hizo su debut en la empresa de San Ángel en 1979 cuando participó en la novela Elisa siendo solo una niña. Posteriormente se unió a otras producciones como Dos vidas, Flor y Canela, Alcanzar una estrella I y II y Carrusel de las Américas, pero luego perdió su contrato de exclusividad y acabó vetada de Televisa por grabar un proyecto que se transmitió en el Ajusco.

El ejecutivo Víctor Hugo O'Farril, quien acababa de cambiarse a esa empresa, llamó a Mariana para grabar la telenovela A flor de piel que luego vendieron a Azteca. Esto provocó que en Televisa enfurecieran y la dejaran sin trabajo por años: "No podía regresar a Televisa por este incidente pues al ser de las personas que firmaron exclusividad directamente con Emilio Azcárraga Milmo entonces había mucho enojo conmigo y estuve muchos años sin poder regresar, no contratable", dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, pudo volver a San Ángel hasta 2005 participando en la exitosa novela Alborada y posteriormente hizo otras como Atrévete a soñar y Mentir para vivir, pero desde el 2013 no se le veía actuando en la pantalla del canal de Las Estrellas. Por fortuna, este 2022 Garza recibió una nueva oportunidad con la productora Rosy Ocampo, quien la invitó a ser parte de Vencer la Ausencia.

Ayer viernes la exTimbiriche reapareció en el Canal de Las Estrellas pues dio una entrevista exclusiva al programa Hoy para contar cómo fue su experiencia grabando este proyecto, sobre todo porque compartió créditos con su hija María Perroni: "Compartir con mi mamá era increíble... nosotros los actores necesitamos construir el personaje con la mirada del otro y con quién más vas a tener confianza que con tu madre".

Asimismo, Mariana respondió a la interrogante de cómo es su relación con Pablo Perroni, luego de su sonado divorcio en 2019. Hay que recordar que se especula que el actor le fue infiel a su esposa con otro hombre: "Lo único que hay que hacer es agradecer, seguimos trabajando, somos buenos socios y aunque es bueno para María, también es bueno para nosotros", dijo y explicó que no está buscando pareja por el momento.

Tengo mucho amor pero de pareja no... no es la prioridad, no estoy en búsqueda, creo en la pareja pareja, pero eso lleva tiempo", aclaró.