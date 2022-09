El padre de Meghan Markle se le va a la yugular, luego de que ella hizo explosivas declaraciones

Comparta este artículo

Rosarito, Baja California.- El pasado 29 de agosto, trascendió una reveladora entrevista que el medio The Cut le hizo a Meghan Markle, donde la nuera de la Princesa Diana dio mucho de qué hablar por las explosivas revelaciones que hizo con respecto a su estancia en Londres, Inglaterra, bajo el techo de la familia real británica. Este hecho habría hecho explotar a su padre, Thomas Markle, quien se encuentra distanciado de su hija desde que se casó con el príncipe Harry.

Como ya muchos sabrán, la actriz de Suits y su progenitor se vieron envueltos en una serie de escándalos en la víspera de la boda de la famosa con el hijo del príncipe Carlos, esto es debido a una serie de fotografías que el mismo Thomas habría vendido a los paparazzis, éstas serían escenificadas y serían de él midiéndose su traje para el día de la ceremonia, entre otras cosas. Como era de esperarse esto no sentó bien al a realeza británica y lo que comenzó como algo pequeño terminó en una terrible disputa entre padre e hija.

De acuerdo con información de Daily Mail, la furia de Thomas se desató después de que Meghan mencionó para The Cut que no quería que Harry perdiera a su padre, tal y como ella lo había hecho con el suyo, situación que llevó a Markle a dar fuertes declaraciones para el tabloide inglés, en donde se le fue a la yugular a la duquesa de Sussex: "Si ella realmente cree en el perdón, ¿por qué no puede perdonarme?"

Meghan Markle y el príncipe Harry

El padre de Meghan mencionó que, luego del evento de las fotografías, se disculpó con ella en diversas ocasiones, pero pese a ello jamás obtuvo una respuesta por parte de su hija, también la acusó de no tener "compasión" por la Reina Isabel II, quien ya es una mujer de avanzada edad (96 años) y pese a ello, la exactriz no deja de arremeter contra ella y contra su familia cada vez que tiene una entrevista importante, así como tampoco deja de mencionar lo triste que se encuentra por su mala relación con Thomas, aunque tampoco ha hecho nada por buscarlo.

Amo a mi hija. Ella habla del perdón, así que ¿por qué no empezar con su propia familia? ¿Qué hay de perdonarme? Todavía estoy muy enfermo. Voy a terapia y hago lo mejor que puedo para mejorar, pero todo es muy molesto. (La reina) es una mujer de 96 años que ha dado su vida a su gente y no se merece esto cuando tiene problemas de salud (...) No puede ser fácil para ella (Isabel II) leer las cosas que dice mi hija

Finalmente, Thomas señaló que Meghan gusta de hablar mal de la familia de Harry en cada entrevista que tiene e incluso señaló que ya no es la persona que él conoció: "Meghan arroja constantemente a la familia real debajo del autobús. La Meghan que conocí era dulce, amable y compasiva. No sé a dónde fue esa chica. Tengo que esperar que todavía esté allí en alguna parte y que haga las paces con nuestra familia y con la de Harry antes de que sea demasiado tarde.

Thomas Markle

De acuerdo con algunos informes, Thomas Markle sufrió un ataque al corazón previo a la boda de Meghan con Harry, en el 2018, motivo por el que no pudo viajar a acompañar a su hija en aquella fecha tan importante. Actualmente, el hombre se encuentra viviendo en Rosarito, Baja California, en México, donde es cuidado por su hijo, Tom Junior, de 55 años, quien también se encuentra en el país.

