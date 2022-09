FOTO: Tras nuevas declaraciones de Chris Rock, Will Smith capta a intrusos a fuera de su ventana

Comparta este artículo

Ecuador.- El pasado viernes, 2 de septiembre, trascendió una nueva entrevista de Chris Rock, quien se sinceró y compartió un poco más sobre cómo se sentía tras recibir una tremenda bofetada por parte del ganador del Oscar, Will Smith, durante los premios de La Academia del presente año. Prácticamente, 24 horas luego de dichas revelaciones, el protagonista del Príncipe del Rap impactó a sus más de 63 millones de seguidores en Instagram tras captar a un intruso en su habitación.

Ya han pasado casi 6 meses de la celebración la última edición de los galardones más glamurosos de Hollywood, mismos que pasaron a la historia luego de que el comediante de Son Como Niños lanzara una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett, la esposa de Smith, motivo por el que el protagonista de En Busca de la Felicidad y Hombres De Negro hizo algo inédito y es que, se levantó de su asiento y abofeteó al presentador, quien rápidamente hizo acopió de toda su paciencia para continuar con la premiación.

Bofetada de Will Smith a Chris Rock

Créditos: Internet

Durante estas 24 semanas, Will se alejó todas sus redes sociales, esto con la finalidad de evitar leer cualquier cosa negativa o positiva relacionada a aquella infame noche. Recién, hace un par de semanas, el también rapero comenzó a realizar algunas publicaciones esporádicas en su cuenta oficial de Instagram, donde de vez en vez compartía videos con tintes cómicos, esto pareció ser del agrado de los fans, quienes lo recibieron de grata manera.

Recién este sábado, 3 de septiembre, Will Smith sorprendió a tus millones de seguidores, luego de publicar un video en el que lucía un tanto desconcertado y es que, según las imágenes que consiguió captar con su teléfono celular, había un intruso observándolo desde su ventana, hecho que lo habría dejado asombrado, tanto a él como a su acompañante, pero ¡tranquilos! La integridad del actor de Día de la Independencia no se vio comprometida en ningún momento, ya que, no se trataba de acosadores o de la ladrones, sino de un par de encantadores pavorreales.

¿Por qué los animales me están siguiendo por todas partes? (...) Hay un pavorreal en la ventana, ese es un pavorreal en la ventana. Okay, yo también te veo. También hay un rasta. Okay... ahora hay dos pavorreales en la ventana

Will Smith es acosado por pavorreales

Créditos: Instagram @willsmith

Parece ser que este encuentro con la naturaleza se produjo luego de que el famoso se fuera de viaje a algún lugar de Ecuador y, por lo que menciona, la zona a la que el famoso acudió es cercana a la naturaleza o quizás, tienen a este tipo de animales exóticos para volver al sitio más vistoso. Como sea que haya sido, parece ser que el histrión se llevó un grato recuerdo de estas aves.

Fuentes: Tribuna, Instagram @willsmith