Llaman "imprudente" a Cesia de 'La Academia' por ventilar orientación de William Valdés

Ciudad de México.- La Academia 20 años llegó a su fin hace 2 semanas, pero la polémica que durante meses envolvió al programa de TV Azteca parece no tener fin. En esta ocasión, Cesia Sáenz, la ganadora de la reciente edición del concurso de canto, dio una polémica declaración sobre el conductor William Valdés, mismas que han dado bastante de qué hablar.

En una reciente plática que los tres finalistas del reality show tuvieron con Pedro Prieto en el Podcast Auténtico, la hondureña fue cuestionada acerca los "romances" que los fans crearon con ella y diferentes habitantes de la casa de La Academia: "Con Andrés me shippearon, o sea, que nos hicieron pareja, pero porque nosotros nos llevábamos muy bien".

Tras esto, ella continuó agregando nombres a la lista, pues aseguró que el público la relacionó con prácticamente todos los integrantes de la producción: "Me han shippeado con William, con toda persona que se me acerque me shippean, hasta con el director (Alexander Acha) me shippearon".

En esta misma línea el presentador Pedro Prieto se mostró divertido y es que preguntó si William Valdés "jugaba en la otra liga". A lo que entre risas y miradas incómodas de sus compañeros Cesia contestó que creía que era "de los dos", a lo que el anfitrión procedió a disculparse destacando que se trataba de una broma y que lo quiere un montón.

El tema finalizó con un saludo de parte del segundo lugar, Andresse, quien mencionó: "Besos pa' William" y comenzaron a interpretar de una singular manera el tema De contrabando. Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y expresaron que los comentarios tanto de Cesia como del conductor de televisión estuvieron fuera de lugar.

Cabe recordar que hace unas semanas, William Valdés y la exacadémica Jolette Navarrete protagonizaron un tremendo encontronazo en las rede sociales, pues ella no pasó por alto los "ataques" del cubano en los que evidenciaba la falta de talento que la tapatía demostró durante su controversial participación en La Academia.

Todo inició por las constantes comparaciones de Navarrete con Rubí, y se agudizó en el programa Venga la Alegría, donde Valdés expresó que durante la generación a la que perteneció Jolette, ella se destacaba por "no cantar". Esta situación no le cayó en gracia a la ahora conductora, quien a través de Twitter acusó a su colega de "misógino".

