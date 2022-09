Se volvió mujer: Tras años en TV Azteca y perder exclusividad, galán de novelas abandona Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien dejó de hacer telenovelas hace 9 años, sale del aire de Televisa luego de haberse transformado en mujer para un importante papel. Se trata del actor Jaime Camil, quien empezó su carrera como conductor a finales de los 90 en TV Azteca en el programa El show de Jaime Camil y posteriormente Qué nochecita con Jaime Camil, hasta que en el 2000 debutó en la televisora de San Ángel al ser el villano de Mi destino eres tú.

Camil luego participó en melodramas como Las tontas no van al cielo, Los exitosos Pérez, Por ella soy Eva y Qué pobres tan ricos. En Por ella soy Eva, en donde interpretó al interés amoroso de Lucero, se transformó en mujer y lució irreconocible. El actor fue caracterizado con una peluca, maquillaje y tacones, haciendo uno de los papeles más divertidos y entrañables en la pantalla chica. Aunque lleva 9 años sin hacer una telenovela en México, pues se mudó a Estados Unidos, ahora Camil sale del aire.

Y es que La fea más bella (versión mexicana del éxito colombiano Betty la fea) terminó su retransmisión este viernes por el canal TlNovelas. El melodrama producido por Rosy Ocampo para Televisa en el 2006, fue protagonizado por Camil como 'Fernando Mendiola Sáenz' y Angélica Vale como 'Leticia 'Lety' Padilla Solís'. Tras varios meses de deleitar al público con la trama, la repetición del melodrama llegó a su fin, lo que significa que Camil ya no aparecerá en otro proyecto en las pantallas de Televisa.

Jaime Camil y Angélica Vale en 'La fea más bella'

Como se recordará, Camil confesó él nunca contó con contrato de exclusividad en ninguna empresa, ni en San Ángel ni en el Ajusco, lo que le permitía trabajar donde quisiera: "Consentido sí, nunca he sido exclusivo, sí soy consentido y hay mucho cariño con la empresa, pero nunca he tenido un contrato de exclusividad con ellos, siempre estaré trabajando donde me den la bendición de ofrecerme trabajo", comentó entonces.

Instagram @tlnovelas_tv

Aunque ya no estará en las pantallas de Televisa, Camil ahora no solo triunfa en Hollywood pues logró consolidar una importante carrera en el país vecino, sino que también protagoniza la bioserie autorizada de Vicente Fernández, El rey Vicente Fernández para Caracol Televisión y Netflix. Esto le costó ser el rival principal de la bioserie que preparó Televisa de El Último Rey: El hijo del Pueblo, la cual hasta fue demandada por la familia Fernández.

Fuente: Tribuna