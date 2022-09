Tras duro divorcio e irse a TV Azteca, Exestrella de Televisa da inesperada noticia de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sí de algo puede presumir Televisa es que por sus pasillos cruzaron grandes estrellas, sin importar sí éstas se dedicaban a ser celebridades de telenovelas o estaban entregadas a un público infantil, la empresa siempre supo sacar el potencial de estas personas talentosas, tal es el caso de Tatiana, quien en un principio triunfó como una cantante juvenil, pero con el pasar de los años se transformó en la 'Reina de los Niños'.

Si bien, la famosa logró llenar hasta el Auditorio Nacional con sus presentaciones y prácticamente no hubo ningún niño de los años 90 que no se supiera la canción de 'El Patio De Mi Casa', la vida de intérprete y conductora no era precisamente encantadora, ya que, en el fondo se encontraba viviendo una de las etapas más duras de su vida y es que, conforme la prensa indagaba se iban descubriendo sórdidos detalles, como que su esposo, Andrés Puentes la violentaba o no lo apoyaba con la manutención de sus hijos, por lo que terminó por divorciarse.

Fotografía de Tatiana

En determinado momento, Tatiana dejó a San Ángel y se mudó a TV Azteca, donde fue conductora de La Academia Kids, así como también estuvo en otros proyectos. Recientemente, la famosa dejó un de lado las estrellas y la brillantina para tomar un 'look' más maduro como la conductora de MasterChef Celebrity, donde se le puede ver cada sábado durante la emisión de el programa y, tal parece le está yendo de maravilla.

Cabe señalar que, en el medio de todo el proceso anteriormente mencionado, Tatiana no estuvo sola, ya que, contó con el apoyo de su padre, a quien presumió durante la tarde del pasado viernes, ¿la razón? Su progenitor estaba celebrando un año más de vida, motivo por el que la famosa le dedicó unas conmovedoras palabras, en las que, precisamente, hizo hincapié en que había sido él quien la acompañó en todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, así como fungió de soporte cada vez que ella lo necesitó en el pasado.

Papá: Feliz cumpleaños. Gracias por cuidarme siempre y apoyarme en mis decisiones y el camino que elegí. Por ser una guía y no permitir que caiga. Te quiero

Tatiana y su papá

Créditos: Instagram @tatiana.oficial

Fuentes: Tribuna, Instagram @tatiana.oficial