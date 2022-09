Tras perder exclusividad con Televisa, querida villana de telenovelas llega a Telemundo

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Como muchos sabrán, Televisa es una de las empresas más cotizadas en el entretenimiento de habla hispana y es que, es una de las televisoras que ha producido a más estrellas de talla internacional, tal es el caso de Eugenio Derbez, Salma Hayek, Danna Paola, Eiza González y hasta Belinda, por lo que cuando retiran un contrato de exclusividad a alguna de sus figuras más conocidas llega a ser chocante, para el famoso en cuestión.

Tal fue le caso de Chantal Andere, quien perdió su exclusividad con la empresa de los Azcárraga en el año 2019, sí bien, la talentosa hija de Jacqueline Andere pudo explotar de mejor manera otros talentos, esto no demeritó que al principio la noticia le cayera como 'balde de agua fría' y es que, la famosa villana de telenovelas hizo prácticamente toda su carrera en San Ángel, desde el año 1988, cuando debutó en Dulce Desafío.

Al principio fue fuerte. Los primeros dos meses era como todo muy confuso, muy extraño. Luego vino la pandemia y era como, ¿qué está pasando?", declaró la antagonista de 'Amor Real' a 'Hola' en el año 2021

Fotografía de Chantal Andere como 'Josefina'

Créditos: Instagram @chanaandere

A diferencia de otros famosos, quienes vieron llegar el final de su carrera, cuando Televisa dejó de requerir de sus servicios, Chantal Andere se reinventó y se enfocó en el teatro musical, de hecho hace algunas semanas brilló con la puesta en escena, Te amo, eres perfecto, ahora cambia, en la que compartió escena con la controversial jueza de hierro y celebridad de La Academia, Lolita Cortés. También se le vio llegar a Telemundo con Parientes a la fuerza.

En el año 2021, Chantal volvió a brillar en Televisa, ya que fue seleccionada para dar vida a 'Constanza Robles García' de Mi fortuna es amarte, de manera similar a como le ocurrió a Marlene Favela, luego de concluir con La desalmada, Chantal no habría recibido nuevo llamado en San Ángel, pero esto no importó porque ya estaba trabajando en el musical anteriormente mencionado. Cabe mencionar que, parece ser que la celebridad no se detiene, ya que, ni bien terminó la obra ya tenía otro proyecto.

Publicación de Chantal Andere

Créditos: Instagram @chanaandere

Desde hace algunas semanas, Andere comenzó a mencionar, a través de su cuenta oficial de Instagram que estaba feliz de participar en un nuevo melodrama, en el que llevaría el nombre de 'Josefina de Zambrano', aunque no brindó mayores detalles al respecto. Ahora se sabe que se trata de una telenovela de Telemundo, la cual se llamará El conde amor y honor. Parece ser que esta producción será de época, ya que, en ambas imágenes, Chantal parece estar vestida con ropa de los años 40 o 50, hecho que parece emocionarla aún más con este nuevo trabajo.

