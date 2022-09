Tras romper con su novia de 25 años, Leonardo DiCaprio es vinculado con una modelo de 22

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante esta semana, Leonardo DiCaprio se convirtió en tendencia, luego de que trascendiera la noticia de que había terminado su relación de años, con su novia, Camila Morrone, quien hace dos meses cumplió 25 años, hecho que llevó a los internautas a notar que, el protagonista de Titanic jamás había tenido un amorío con ninguna mujer mayor a dicha edad. Recientemente, el histrión del Lobo de Wall Street fue vinculado románticamente a una modelo, de 22, y de ser esto cierto, únicamente se reforzaría la teoría de que el famoso únicamente se relaciona con mujeres mucho más jóvenes que él.

De acuerdo con información de Daily Mail, a principios de esta temporada de verano, DiCaprio y Morrone terminaron su relación amorosa, aunque esto lo habrían intentado hacer de la manera más discreta posible, esto debido a la predilección del actor sobre mantener su vida privada lejos de las cámaras y del bullicio de la prensa; sin embargo, esto no hizo más que potenciar las burlas de los usuarios de Twitter, quienes descubrieron que, presuntamente, el protagonista de Atrápame si puedes terminó su relación previo a que Camila cumpliera 25 años, es decir, antes del 16 de junio.

Fotografía de Leonardo DiCaprio y su novia

Según datos del medio estadounidense, Page Six, parece ser que a Leonardo no le afectan las críticas hacía su persona, ya que, mientras el famoso era devorado por la comunidad de Internet, éste se la pasó de fiesta junto a su grupo de amigos, Tobey Maguire, David Blaine, Jay Ferguson, Josh Miller, Ethan Suplee y Scott Bloom, en un club nocturno exclusivo de Nueva York, conocido como Ned NoMad. Cabe señalar que los hombres no se encontraban solos, ya que, el mismo medio indicó que estaban acompañados por modelos de 21 a 23 años.

Pero esta no es la única polémica que rodea a Leo, ya que, el pasado mes de julio fue captado con la modelo ucraniana María Beregova, de tan sólo 22 años, en Saint-Tropez, sí bien, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado nada, existe la gran posibilidad de que ambos mantengan una relación y es que, solo hay que recordar el inicio del noviazgo de Camila y DiCaprio, en la que pasó mucho tiempo antes de que ambos aceptaran que tenían un amorío, por lo que es posible que, en efecto, el histrión ya tenga un nuevo amor.

Fuentes: Tribuna