Tras tener cáncer y 11 años en TV Azteca, protagonista de Televisa se divorcia y aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien estuvo años en TV Azteca y regresó a las filas de Televisa, se divorció de quien fuera su pareja por más de 25 años, motivo por el cual aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Rebecca Jones, quien ha estado en el ojo del huracán recientemente pues fue precisamente su exesposo quien anunció que presuntamente tenía cáncer de nueva cuenta, noticia que ella negó tajantemente.

Como se recordará, a finales del 2017 la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario y luego de quimioterapias, en 2019 trascendió que había superado la enfermedad. No obstante, su exesposo Alejandro Camacho desató rumores sobre su estado de salud frente a la prensa al declarar: "Efectivamente tiene cáncer, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta". No obstante, la propia artista salió a desmentir a su exmarido y señaló que no está enferma.

Yo creo que mi palabra vale más (...) si le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero que no vive conmigo ni sabe nada de mi vida", comentó.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Jones, quien inició su carrera en Televisa en los 80's participando en telenovelas como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal, se cambió a TV Azteca 1999 luego de sostener que perdió su contrato de exclusividad en San Ángel de forma injustificada. En el Ajusco participó en La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas. Tras estar en Telemundo, en 2010 hizo Para volver a amar en Televisa y en 2015 Que te perdone Dios, además de que el año pasado hizo ¿Te acuerdas de mí?.

Ahora, forma parte del elenco del melodrama Cabo, próximo a transmitirse por el canal de Las Estrellas, sin embargo también aparece en redes del programa Hoy pues en el portal Las Estrellas recuerdan la historia de amor que vivió con Camacho, misma que lamentablemente acabó en divorcio hace 11 años. Aunque eran de las parejas más sólidas del espectáculo, su amor finalmente terminó tras tener un hijo juntos.

Su romance surgió en los 80's cuando trabajaban juntos en telenovelas de Televisa y en 1986 caminaron al altar. Aunque a través de los años tuvieron altas y bajas en su matrimonio, ambos siempre fueron discretos respecto a su relación y juntos superaron momentos difíciles, como cuando Rebecca perdió a su primer hijo. En 1989 tuvieron a Maximiliano y luego de décadas de relación, ambos decidieron divorciarse. Aunque nunca dieron motivos, se dijo que trabajar tanto juntos finalmente fracturó su relación.

