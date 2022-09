VIDEO: Al borde del llanto, Carlos Rivera recuerda a su fallecido padre durante concierto

Ciudad de México.- Hace solo unos días, Carlos Rivera sufrió uno de los golpes más duros de su vida: la pérdida de su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera. Ahora, el cantante tuvo que dar un concierto privado en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México, donde al borde del llanto recordó a su papá sobre el escenario.

"Es el concierto más difícil de mi vida", comentó el artista frente a los fans que ganaron un lugar para escucharlo cantar en un evento organizado por una marca de café. Además, ofreció algunas palabras sobre la fuerte relación que tenía con su progenitor, a la vez que pidió al público encender la luz de sus celulares para entonar ¿Cómo pagarte?.

Mi papá era mi fan número uno, y le gustaba ir a todos mis conciertos que podía y estoy seguro que hoy ha estado está noche aquí con nosotros, así que donde sea que esté, está luz va para ti. No podía fallarles, por eso estamos aquí, por haber confiado en mí y ustedes solo saben y mi corazón siempre es de ustedes. He estado llorando mucho y les estaré cantando solo con el corazón, mientras ustedes me ayuden, voy a seguir cantando hasta que termine el concierto", expresó