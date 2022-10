Abandonado y enfermo: Tras adicciones, galán de Televisa aparece al borde de la muerte en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de encender las alarmas por anunciar que estaba cerca de la muerte tras ser hospitalizado en varias ocasiones y ser diagnosticado con cirrosis hepática, un famoso actor de telenovelas da desgarradora noticia en el programa Hoy. Se trata de Andrés García, quien fue el galán más cotizado en Televisa y TV Azteca, destacando también en el cine mexicano. El actor de 81 años, tiene al espectáculo en vilo puesto que ha declarado que está al borde de la muerte y está muy enfermo.

Tras señalar en el programa Venga la Alegría y Ventaneando de TV Azteca que sus hijos prácticamente lo abandonaron y solamente tiene a su lado a su aún esposa Margarita Portillo, el actor de telenovelas como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar, se sinceró sobre su relación con sus hijos ante su delicado estado de salud. Cabe señalar que aunque por ahora se reporta estable, él mismo indicó la semana pasada que ya estaba en sus últimos días luego de una "vida de excesos".

Andrés García

Con un deteriorado estado de salud, visiblemente débil y más delgado, el histrión agarró fuerzas para responder a cuestionamientos que le hicieron sobre sus hijos y en exclusiva para el programa Hoy, aclaró si lo abandonaron en los que él declaró serían sus últimos momentos de vida con tanto problema de salud. Don Andrés García estalló en contra de Leonardo y Andrea García y afirmó que el único hijo biológico que lo frecuenta es Andrés Jr., quien vive en Miami, Florida, y su hijastro, hijo de su esposa Margarita Portillo.

"Te voy a decir la neta, el que me ha hablado varias veces y desgraciadamente no he podido conversar con él lo suficiente es Andresito, mi hijo el de Miami, es con el que más he podido platicar y con Andresito López Portillo, que es el hijo de Margarita". Tras revelar esto, dejó en shock al revelar que su hijo Leonardo García presuntamente lo tiene abandonado: "Por otro lado a Leonardo le vale mad..., como dicen allá en Inglaterra. Andresito de Miami me habla de vez en cuando", señaló.

Leonardo García y Andrea García

Pese a las declaraciones del actor, Leonardo lo desmintió ante su aparición frente a los medios de comunicación e incluso dejó entrever que es su padre el que no quiere que lo visiten: "Yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado con mi trabajo, entonces cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere", dijo afirmando que se ha mentalizado para posiblemente perder a su padre, aunque afirma que prefiere pensar positivo.

Por último, al referirse a su hija menor, Andrea García, el actor contó que le habló después de 10 años de sacarlo de su vida y solo porque empeoró su salud y apareció en los medios: "Andrea me habló una vez, pero después de diez años de no hablarme, cuando vio que salía en todas las pantallas, se le dio por aparecer y decirme: '¡papi!' y ya apagué el teléfono. Se acuerda de llamarme cuando apareces en pantalla, no me gustó ese detalle", contó.

