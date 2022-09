Adiós al misterio: Ángela Aguilar revela la verdadera razón de su ausencia en los Latin Billboard

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Desde hace algunas semanas, Ángela Aguilar anunció, a través de sus historias en Instagram, que había sido invitada a los Latin Billbiards, junto con toda su familia para realizar una presentación; sin embargo, durante la noche del pasado jueves, 29 de septiembre, Pepe Aguilar compartió un misterioso video que alertó a todos sus seguidores, en el que se disculpó con los organizadores del evento y reveló que no se presentarían.

Como muchos sabrán, desde que comenzó a trabajar en el género de la música regional mexicana, el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar se ha caracterizado por ser sumamente profesional, al grado en el que su show, Jaripeo Sin Fronteras se ha encargado de cumplir con el rango de excelencia; por este motivo resultó desconcertante que, durante la noche de ayer, el intérprete de 'Destilando amor', 'Credo', 'Miedo' y 'Prometiste' no se presentara a un evento de semejante magnitud.

Pepe dio la noticia durante un vuelo comercial con dirección a Chicago, donde declaró: "Teníamos la amabilísima invitación, por parte de Telemundo y los premios Billboard para actuar el día de hoy, desgraciadamente no vamos a poder hacerlo y por eso estoy haciendo este en vivo, para evitar especulaciones", declaró el famoso. Pese a lo serio que parecía ser el asunto, Pepe no pudo avanzar con su explicación porque, repentinamente, el piloto de la aeronave comenzó a hablar, lo que hizo imposible que Aguilar continuara con su mensaje, mismo que terminó por cortar, pero no sin antes aclararle a sus fans que terminaría de dar la aclararlo todo cuando llegará a su destino.

Esta situación dejó en ascuas a sus seguidores, quienes no tardaron en comentar cosas como: "Osea, estoy aquí para explicarles que al rato les explico.", mientras que otros más le ofrecieron su apoyo y le desearon lo mejor. No fue sino hasta más tarde, cuando su hija, Ángela evidenció un poco de lo que en realidad había ocurrido. Las pistas las dio a través de sus historias, en su cuenta oficial de Instagram, desde donde mencionó que los motivos de su ausencia en el show fue por los estragos dejados por el huracán Ian, aunque no dio más datos al respecto.

No saben lo triste que me puso no poder asistir a los premios Latin Billboard. Debido a el huracán tan fuerte que ha traído muchas tragedias dejando a miles de familias afectadas", relató la joven cantante

Cabe señalar que, hasta el momento, la familia Aguilar no ha brindado mayores declaraciones a las dejadas por Ángela, por lo que habrá que esperar a que Pepe haga un segundo live donde se espera que aclare lo que ocurrió durante la tarde del pasado jueves, 29 de septiembre.

Fuentes: Tribuna, Instagram @angela_aguilar_