Adiós Televisa: Tras 20 años en 'Hoy', Andrea Legarreta pierde exclusividad y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, deja en shock al aparecer en las pantallas del programa de TV Azteca Ventaneando luego de 33 años en las filas de Televisa y más de 20 en el matutino de Las Estrellas. La esposa de Erik Rubín, quien debutó en la televisora en los años 80, ha participado en varias telenovelas de la empresa de Emilio Azcárraga, sin embargo, ha sido la titular de la competencia de Venga la Alegría desde sus inicios.

Como se recordará, Andrea ya había declarado en el pasado que odiaba los vetos e incluso que quería tener una conversación con Pati Chapoy sin temor a que hubiera algún tipo de repercusión entre televisoras: "No me gustan los vetados. No me gustan los vetos. A mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella", sostuvo en el 2020. No obstante, al parecer ya no contaría con su contrato de exclusividad, sobre todo después de asegurar que no se veía siempre en Hoy, pues quería hacer otros proyectos.

¿Por qué apareció en Ventaneando?

Esta semana se celebraron los Premios ACPT (Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro), donde se premia lo mejor del teatro en México, motivo por el cual aparecieron varios famosos en la ceremonia que reconoció lo mejor de las artes escénicas. Entre las celebridades que acudieron estuvieron Kalimba, quien contó que sí asistirá a la boda de su hermana M'Balia con Alex Tinajero, además de Legarreta quien no acudió con su esposo Erik Rubín en medio de rumores de problemas maritales.

La presentadora acudió al evento con sus hijas Mía y Nina Rubín para acompañar y apoyar a su hija menor, quien fue nominada en la categoría 'Revelación Femenina' por su papel en la obra de teatro Sola en la oscuridad y en exclusiva para Ventaneando, declaró: "Se me llena el corazón, imagínate. Sobre todo se me llena por ver cómo cumplen sus sueños. Desde chiquititas han tenido claro qué quieren y la verdad es que al final es un orgullo tremendo", finalizó.

Esta sería de las primeras veces que la presentadora aparece en el programa de Pati Chapoy luego de hacer otras declaraciones hace unos meses sobre su matrimonio de 22 años. ¿Será que perdió su contrato de exclusividad? Así parece, pues aunque no ha confirmado nada, cada vez es menos común que talento de Televisa lo tenga para que puedan trabajar en otras plataformas o empresas y esta parece ser la prueba que confirmaría que la también actriz ya no sería exclusiva de San Ángel.

Momento a partir del minuto 31:20 del video:

