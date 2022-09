Adiós TV Azteca: Tras volverse mujer y retiro de novelas, actor deja a Chapoy y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien luego de décadas de carrera en Televisa perdió su contrato de exclusividad y se fue a trabajar a TV Azteca, dejó impactada a toda la audiencia pues este viernes 30 de septiembre reapareció en el Canal de Las Estrellas. Se trata del popular actor Ernesto Laguardia, quien hace poco levantó sospechas de que dejaría San Ángel porque apareció al lado de Pati Chapoy.

El también conductor empezó su carrera con la televisora de los Azcárraga en los 80's haciendo una participación especial en la novela La fiera y luego saltó a la fama al formar parte de exitosos melodramas como Quinceañera, Mi querida Isabel, Amor real, Alborada y Corona de Lágrimas, donde tuvo roles estelares y también de villano. Además que formó parte del programa matutino Hoy entre 2003 y 2013.

Ernesto, quien se volvió mujer para interpretar a un travesti en la obra La homofobia no es cosa de hombres, dejó en shock a sus miles de seguidores en 2017 debido a que se unió a las filas de la empresa del Ajusco, tras perder su contrato de exclusividad para actuar en la telenovela Las Malcriadas. Asimismo, se le vio conduciendo el matutino de la competencia Venga la Alegría y dio varias exclusivas a Ventaneando.

Tras estar 5 años alejado de las novelas, el pasado 2021 Laguardia regresó a Televisa para realizar Contigo Sí y este 2022 volvió con su papel de villano en la segunda parte de la novela Corona de lágrimas 2. Sin embargo, el querido histrión despertó rumores de que se reintegraría a TV Azteca pronto pues hace unos días se reunió con Pati Chapoy y Ana Celia Urquidi, quien produjo exitosas telenovelas para el Ajusco y fue directora de Argos Televisión.

Queridos @E_Laguardia y @anaceliaurquidi, maravilloso volver a coincidir con planes, proyectos y nuevas locuras", escribió la periodista en Twitter.

Muchos de los seguidores de Ernesto llegaron a pensar que el actor sería vetado de Televisa por esta nueva traición, sin embargo, la mañana de este viernes regresó al Canal de Las Estrellas con una entrevista exclusiva. El artista coahuilense de 62 años platicó con reporteros de Televisa Espectáculos para confirmarles que hará un homenaje al melodrama Quinceañera en los próximos XV años de su hija colocando un columpio como en el que se balanceaba Thalía.

"Mi esposa me dijo, pon un columpio como en el de Quinceañera, le digo 'los chavitos no saben qué es Quinceañera' y me dice, pero las mamás sí", contó entre risas. Además, respondió a la posibilidad de que alguno de sus hijos desee incursionar en la actuación: "Yo he logrado mantener a mi familia, salí adelante y tengo logros personales pero se sufre mucho y uno no quiere que sus hijos sufran y que tengan un camino más sutil que tú, pero pues si ellos quieren (no me opondré)".

