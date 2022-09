Adiós 'VLA': Tras pleito con Galilea Montijo y 'veto' de Televisa, galán de novelas vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien presuntamente fue vetado por un productor de Televisa y el año pasado tuvo roces con Galilea Montijo, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy y confirmó su regreso a la televisora con un nuevo proyecto. Se trata del galán argentino Sebastián Rulli, quien tiene 22 años en las filas de la televisora de San Ángel e hizo su debut con el melodrama Primer amor, a 1000 x hora.

Luego realizó proyectos como Sin pecado concebido, Clase 406 y Alebrijes y rebujos, sin embargo, su primer protagónico llegó hasta el 2004 con la exitosa novela Rubí, donde fue el estelar junto a la aclamada uruguaya Bárbara Mori. Actualmente el también modelo es una de las personalidades más cotizadas de la empresa y también es de los pocos que sigue conservando su contrato de exclusividad.

Fuente: Internet

Desde su incorporación a la televisora de Emilio Azcárraga, Sebastián ha realizado entrañables melodramas como Contra viento y marea, Mundo de fieras, Un gancho al corazón, Teresa, Amores verdaderos, Tres veces Ana, Papá a toda madre, El dragón y Vencer el pasado. Sin embargo, su carrera estuvo en riesgo pues presuntamente 'El Güero' Castro habría interpuesto un veto en su contra debido a que no le perdonó que iniciara una relación con su exnovia.

Sí, presuntamente el argentino hizo molestar al productor de novelas por su noviazgo con Angelique Boyer: "'El Güero' Castro lo considera como un desleal pues acabó bajándole a su novia, siendo que él mismo se la presentó", reportó Chacaleo. Aunado a esto el año pasado Sebastián se involucró en un fuerte pleito con Galilea Montijo, quien arremetió en su contra por opinar de la política mexicana y le recordó que él no era parte del país.

Luego de que la tapatía de 49 años asegurara que ella adora a Sebastián y que la malinterpretaron, el argentino pudo regresar al programa Hoy pero se miraba un ambiente tenso en el foro. La mañana de ayer jueves 29 de septiembre Rulli reapareció en el matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría pero solo a través de una entrevista en donde se desvivió en halagos hacia su guapísima novia.

El exesposo de Cecilia Galliano, con quien concibió a su primer hijo, señaló que él y la francesa están muy contentos luego de haber celebrado recientemente sus primeros 8 años de noviazgo: "“Estamos muy contentos, felices, enamorados de verdad, sin tener que demostrarle nada a nadie... Yo creo que como bien dicen, lo que se ve no se juzga y el tiempo habla por sí solo, el tiempo pone a todos en su lugar y como debe ser", expresó.

Sebastián presume a Angelique

Tras conmover con las tiernas palabras que usó para referirse a Boyer, el galán del melodrama Los ricos también lloran anunció que pronto se reintegrará a la actuación y detalló que no hará alguna novela sino una serie con la plataforma Vix: "Me gusta, me interesa que la gente vea que tenemos diferentes cosas en la empresa y ahora estoy viniendo para la lectura de nueva serie para Vix y me tiene muy emocionado, están haciendo cosas nuevas y diferentes, es un momento de transición".

Fuente: YouTube Programa Hoy

Fuente: Tribuna