Afamada actriz hace tremenda declaración después de que su novio se quitó la vida

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, una afamada actriz hizo una brutal declaración, a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, misma que terminó por ser borrada después de unos minutos, aunque esto no impidió que medios estadounidenses como Six Page se dieran por enterados. Si bien se desconoce cuál fue el contexto de dichas palabras, se estima que está relacionado con el lanzamiento de un libro basado en la vida de su exnovio, quien se quitó la vida a mediados del año 2018.

Se trata de la querida actriz italiana, Asia Agento, celebridad que apareció Triple X, Drácula y El síndrome de Stendhal, quien mantuvo una relación con el afamado chef Anthony Bourdain, mismo que llegó a ser conductor de programas de índole culinario, tales como The Mind of Chef, Top Chef, Parts Unkown, The Taste, entre otros. Como algunos recordarán, cinco días antes de que el famoso se quitara la vida, se enteró de que su la histrionista le fue infiel con un reportero francés, identificado como Hugo Cément. La bomba explotó luego de que el amigo de Gordon Ramsay descubriera unas fotografías de la estrella de cine con el periodista en un hotel en Roma.

Fotografía de Asia Agento y Anthony Bourdain

De acuerdo con algunos informes, Anthony habría intentado manejar las cosas de la mejor manera para evitar que dicha crisis culminara en una ruptura; sin embargo, se dice que Asia habría estado fastidiada los constantes ataques de celos del chef, así como de su presunta posesividad, por lo que terminó por separarse de él. Presuntamente, la última conversación que ambos tuvieron fue cuando Bourdain le preguntó a Argento: "¿Hay algo que pueda hacer?", a lo que ella, fastidiada por toda la situación, le respondió: "Deja de romperme las bol...", después de esto el especialista culinario se quitó la vida.

Fotografía de Asia Agento y Anthony Bourdain

Todo lo narrado anteriormente trascendió hace algunos días, a través de la biografía del cocinero, Down and out in paradise: The life of Anthony Bourdain, hecho que habría puesto furiosa a Argento, ya que, según información de Page Six, la actriz declaró que no quería que dichos testimonios aparecieran en el polémico texto. Recién este viernes, 30 de septiembre, la famosa compartió una historia donde se podía leer: "Deja de romperme las bol...", mismas palabras que le habría dicho al chef antes de que tomara la fatal decisión... ¿Será que dicha historia de Instagram está relacionada con su exnovio? Hasta el momento, Asia no ha brindado ninguna aclaración al respecto.

