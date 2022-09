Alerta en la música: Tras perder a su hija, famosa compositora sufre fuerte caída en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 26 de agosto, el nombre de la compositora mexicana Felicia Garza acaparó al atención de los medios, pues se informaba que su hija, Dulce María, había perdido la vida tras estar luchando contra la esclerosis múltiple, enfermedad que incluso la llevó a estar hospitalizada por largo tiempo y por lo que la afamada artista había dicho que ya presentía que el final estaba cerca.

Garza de 82 años de edad y quien antes era conocida como Felipe Gil, es una compositora transgénero de renombre que de nuevo vuelve a alarmar a los medios pues recientemente confirmó que sufrió una fuerte caída que de dejó daños en el rostro y, aunque está fuera de peligro, aseguró que le hizo analizar a fondo las circunstancias y caer en cuenta que conforme avanza la edad, es necesario tener más cuidado pues las consecuencias pudieron ser peores.

Fue para la revista TV Notas que la compositora ofreció una entrevista en donde detalló que mientras iba de camino al podólogo, no notó que la raíz de un árbol había levantado el pavimento, lo que le hizo tropezar y darse un severo golpe en el rostro, mismo que se intensificó pues usaba gafas oscuras, las cuales se rompieron y encajaron en el ojo dejando un fuerte hematoma.

"Yo iba precisamente al podólogo, porque voy cada determinado tiempo hacerme mi tratamiento podológico para cuidar las uñas de mis pies y justamente me caí casi llegando (…) traigo todo morado el ojo por el golpe; se hizo un derrame y no se hizo más grande porque como me sangro evito que todavía se hinchara más, son accidentes que nos pueden pasar a cualquiera y lógicamente uno debe estar más atento y entre más edad uno va cumpliendo es cuando tenemos que tener más cuidado porque puede ser más severo", dijo la compositora.

Al ser cuestionada sobre si la herida requirió puntos, Garza dijo que por fortuna no fue necesario ir a un hospital por este servicio, pues la estar cerca del médico al que estaba por visitar, fue la doctora la que la curó y otras dos personas la auxiliaron; incluso, remarcó que la herida cerró satisfactoriamente pero solo queda el moretón en el ojo, mismo que puede pasar como un golpe que pdo haber sufrido por un tercero pero aclaró, fue a consecuencia de la caída.

En más detalles, Felicia Garza no especificó cuándo ocurrió este accidente, sino que solo describió que en una mano levaba una bolsa mientras que en la otra llevaba un paraguas, pues en la capital mexicana donde actualmente reside, han azotado fuertes lluvias. Ambos objetos no pudo soltarlos y por ello, no tuvo oportunidad de meter las manos, lo que ocasionó que todo el golpe lo llevara en la cara, algo por lo que desconoce si haya consecuencias graves.

"Ahorita, todavía me duele cerrar el ojo porque lo tengo un poco hinchado, pero lo más importante fue la lección de vida que te digo, veo bien y no me afecto la visión, todavía no sé si vaya a haber una secuela pero hasta el momento no, solo me cuesta mover un poco el ojo por la hinchazón y no estoy saliendo de casa porque me estoy cuidando", remarcó.

Si bien no tiene un tratamiento para atender esta aparatosa caída, Felicia Garza insistió que ha estado haciendo uso de fomentos de agua para bajar el moretón, mientras que el accidente lo sobrepasa con la música ya que adelantó, ha estado tocando de nueva cuenta la guitarra y ello le da la oportunidad de seguir componiendo, por lo que pronto podría estar sorprendiendo al público con nuevo material.

"He vuelto a tocar la guitarra que es mi instrumento favorito y seguir componiendo, que es lo que debo seguir haciendo porque es mi oficio y tener contacto con la música me hace sentir más plena, es mi misión poder darle algo a la gente. Quiero grabar algunas cosas y ahí les iré avisando", concluyó.

