Consuelo Duval se viste de luto y da dolorosa noticia: "Me duele el corazón por su partida"

Ciudad de México.- Durante la tarde de este viernes, 30 de septiembre, la querida actriz y comediante, Consuelo Duval, conmovió a sus más 5,2 millones de seguidores, después de compartir una amarga noticia y es que, uno de sus seres queridos perdió la vida, motivo por el que la conductora de Netas Divinas y El Retador acudió a sus fans para desahogar un poco de su pena, al tiempo en el que enviaba su agradecimiento por todo el tiempo que compartió con su gran amiga.

Como algunos de los fanáticos de Duval sabrán, la comediante de La Hora Pico es una amante de los animales, pero especialmente de los perros, ya que se sabe que ha llegado a tener hasta a 10 bajo su techo y adora a todos y cada uno de ellos, al grado en el que, ocasionalmente, se va a acostar con ellos para pasar el rato; es por este motivo que la pérdida de alguna de sus mascotas tiende a ser sumamente dolorosa para ella, tal y como le ocurrió durante la jornada de hoy, con su gran amiga 'La Negra Tomasa'.

La actriz de El Privilegio de Amar compartió una fotografía de ella, abrazando a su perrita y a un costado añadió un texto en donde explicó cómo conoció a la 'preciosa' can y es que, su historia es tan conmovedora como dolorosa, ya que 'La Negra' cruzó su camino con Consuelo en plena calle. La celebridad describe que tenía "un tumor enorme como resultado de abuso" y aunque ya iba tarde para grabar La Familia P. Luche, esto no impidió que llamara a su amiga, Lourdes Dessauge para que la ayudara a recoger a la cuadrúpeda.

Después de que cumplió con su responsabilidad en el programa protagonizado por Eugenio Derbez, Consuelo se aseguró de llevar a 'La Negra' a una clínica veterinaria, donde permaneció dos meses. Duval describió que en un principio tuvieron una relación difícil y es que, luego de pasar por mucha crueldad, 'Tomasa' le tenía miedo a su nueva dueña: "Me miraba de lado con su ojito bueno, al otro le habían roto el lagrimal".

Pese a ello, Consuelo no se rindió y al final logró ganarse el corazón de su nueva perrita, quien no dudaba en protegerla de cualquiera que quisiera hacerle daño. La actriz reconoció que la partida de su amiga le dolió a sobremanera, motivo por el que le dedicó las siguientes palabras: "Me duele mucho el corazón por su partida, pero también me brinca de alegría porque le prometí que nunca, jamás iba a volver a sufrir. Y lo cumplí, 12 añotes de puro amor incondicional. 'Negra Tomasa'... vuela con el viento", declaró la actriz.

