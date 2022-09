Desfigurado y en la ruina: Tras rechazo de productores y 7 años retirado, villano vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso villano de las telenovelas, quien se tuvo que alejar de la actuación tras acabar 'desfigurado' pues los productores lo rechazaban, dejó sorprendidos a los televidentes pues hace algunas horas reapareció en Televisa. Se trata del retirado actor Carlos Miguel, quien tiene 7 años alejado de la actuación y ha conmovido a miles por volverse taquero luego de haberlo perdido todo.

El intérprete mexicano se volvió una cotizada estrella de la televisora de San Ángel hace varias décadas pues fue el antagonista por excelencia de melodramas como Muchachitas como tú, Soñadoras, Dos mujeres, un camino, Amigas y Rivales, Tú y yo y Volver a empezar. Hace algunas horas en las redes sociales del Canal de Las Estrellas recordaron su conmovedora historia y la razón por la que tuvo que abandonar su carrera.

Carlos Miguel trabajó siempre de la mano del productor Emilio Larrosa, sin embargo, un suceso trágico truncó su fama y lo hizo acabar en ruina y desfigurado. Hace 8 años el querido actor sufrió un secuestro en donde fue torturado, lo cual lo dejó con varias marcas en el rostro y esto impidió que lo volvieran a contratar: "Me sacaron los tendones.... Me quedó como labio leporino", contó al desaparecido programa Intrusos.

Fui a hacer casting pero como me abrieron todo el labio y me tiraron algunos dientes, el personaje no podía estar de esa manera".

El histrión tuvo que entregar su automóvil y además vació todas sus cuentas de banco para pagarle a los secuestradores, quienes lo subieron a un vehículo mientras él terminaba un llamado en Televisa. Tras varias torturas y amenazas con matarlo dentro del coche, los delincuentes también le advirtieron a Carlos que sabían en qué escuela estaba su hija y lo amenazaron con hacerle daño a ella si no entregaba todo.

Me deshicieron mi cara, me cortaban cartucho para que yo me muriera de miedo, yo no veía nada y pensé que me iban a matar", declaró al portal de noticias Infobae.