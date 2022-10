Divorciada y vetada: Tras 41 años en Televisa y sufrir secuestro, villana se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras estar durante más de 41 años en las filas de Televisa y un supuesto veto, una polémica villana de telenovelas aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy con fuertes declaraciones. Se trata de la controversial Laura Zapata, quien se pronunció al respecto del incidente en el que resultó involucrado el conductor y actor Alfredo Adame luego de ser agredido por dos sujetos a las afueras de su domicilio tras presenciar un supuesto 'ajuste de cuentas'.

Como se recordará, la media hermana de Thalía debutó en la televisora de San Ángel en los años 70 pero habría acabado vetada luego de despotricar contra la actriz española Paz Vega luego de que ella fuera la elegida para protagonizar el remake de Cuna de Lobos en 2019: "Mi carrera ahí (en Televisa) está muerta, después de que dije que 'Cuna de lobos' iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", comentó Laura hace unos años.

Tras participar en melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel, La Gata y El bienamado, donde brilló como antagonista, Laura no volvió a la empresa y firmó contrato con TV Azteca tras perder su contrato de exclusividad. Como se recordará, la actriz fue secuestrada en el 2002 junto a su hermana Ernestina. Después de este suceso, vino el distanciamiento con sus hermanas, ya que Laura contó que después se enteró que nadie quería pagar su rescate.

La famosa villana de 66 años, quien se divorció del padre de sus hijos hace años y hasta fue una de las jueces en el reality Music Battles México, dio una entrevista exclusiva para el programa de Pati Chapoy donde habló de Adame y no pudo evitar señalar que cree que el ataque le ocurrió por "metiche": "¿Será cierto que quiso hacer algo bueno?, por metiche... mira yo creo que en la vida lo que haces y lanzas al universo se te regresa como un boomerang y te corta la cabeza", sostuvo.

Ha sido una persona muy atrevida que solo se ha metido con mujeres, a golpear a las mujeres, a insultar a las mujeres, entonces digo 'bueno, mi hijito, agüita de tu propio chocolate, sóbate'", dijo.

De la misma manera, advirtió que su colega correría peligro si continúa involucrándose en escándalos: "Y si sigue en ese plan puede perder hasta la vida, porque es una persona que se mete en camisa de once varas, y se puede encontrar a alguien más acá que él, y mira, ya se encontró uno. Yo creo que él necesita ir a hacer una terapia, porque en la vida muy malo señor, su vida son puros escándalos, no". Al cuestionarla por cómo iniciaron sus diferencias con Adame, manifestó:

"Él hacía el personaje de mi esposo, entonces nunca se aprendió la obra de teatro, nunca se aprendió los textos, yo lo perseguía y le decía '¡por favor!, vamos a ensayar’, me decía 'no, esto para mí es papitas fritas, él día del estreno ya verás', paso siguiente, a la hora de montar las gracias, tu sabes que en el teatro hay niveles, entre los perros hay razas, entonces el señor tenía que salir antes que yo a tomar su aplauso (...) entonces acudió al empresario 'es que yo quiero salir a tomar el aplauso de gracias con Laura Zapata', y dije 'no, que él salga y tomé sus aplausos, y yo salgo después de él y tomo mis aplausos'".

Cuando las personas no saben quiénes son, que no están adecuadas, eso pasa, y ya lo vimos y lo estamos viendo", concluyó, señalando que debe cambiar su forma de actuar.

