En silla de ruedas y ciego: Tras divorcio y retiro de Televisa, galán de novelas vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien estuvo retirado de Televisa un tiempo y sus problemas de salud lo llevaron a acabar en silla de ruedas, sorprendió a todos los televidentes pues hace varias horas reapareció en el programa Hoy e hizo fuertes declaraciones. Se trata del actor Jorge Salinas, quien tiene más de 30 años de experiencia en la televisión y está por volver como protagonista a la empresa de San Ángel.

El intérprete de 54 años se dio a conocer por participación en entrañables novelas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder, por mencionar algunas. Sin embargo, en el año 2018 perdió su contrato de exclusividad y se unió a las filas de Imagen TV para estelarizar el melodrama Un poquito tuyo.

Fuente: Internet

Luego de cambiarse de empresa, Salinas fue captado luciendo bastante desmejorado e incluso apoyándose de una silla de ruedas y con bastón ya que no podía caminar bien. El esposo de la guapa actriz Elizabeth Álvarez atravesó diversos problemas en la espalda y se sabe que requiere de una cirugía en la columna para poder aliviar sus molestias. Además subió 20 kilos y apareció en público luciendo irreconocible.

Jorge Salinas enfrentó problemas de salud

El pasado 2020 Jorge, quien estuvo casado con Fátima Boggio y se divorció tras una presunta infidelidad, por fin pudo regresar a Televisa con la telenovela Te doy la vida y el año pasado fue llamado para participar en el melodrama S.O.S me estoy enamorando, pero solo como actor de reparto y dando vida a un hombre ciego. Sin embargo, este año el histrión mexicano por fin podrá reintegrarse a la pantalla como protagonista de Perdona nuestros pecados.

Durante la mañana de este viernes 30 de septiembre Salinas reapareció en el Canal de Las Estrellas a través de una entrevista que dio al programa Hoy y otros medios hablando sobre su esperado regreso a Televisa como estelar: "Estoy contento y agradecido, basta de quejarnos. Hubo un momento en que dije '¿ahora cuándo voy a empezar a trabajar? y ahora ya llegó, tengo chamba y afortunadamente para aventar para arriba y hay que agradecer porque no siempre es así en esta carrera", expresó.

Y es que además de la telenovela que hará con Lucero Suárez, también acaba de estrenar la puesta en escena Network. Hablando de otros temas, el actor fue cuestionado sobre si invitaría a Valentina Noli, a quien reconoció como su hija recientemente, a ver su obra y este dijo tajante que no pues es un proyecto "para adultos". Posteriormente la prensa le preguntó su opinión acerca de la controversia en que está envuelto Christián de la Fuente.

Como se sabe, el galán chileno se metió en tremendo escándalo luego de haber sido captado besándose con una mujer durante las fiestas patrias. Luego de tener antecedentes de infidelidad, Salinas prefirió no contestar: "Déjame decirte una cosa, yo no soy, que en paz descanse, mi mamacita hermosa Carmen Salinas, yo no puedo opinar de los problemas de nadie. Yo respeto", expresó Jorge de forma contundente.

Fuente: Tribuna