Irreconocible y en coma: Tras casi morir y retiro de Televisa, galán deja 'VLA' y reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien se retiró de la actuación en telenovelas de Televisa y se enfocó en desarrollarse como productor, aparece en el programa Hoy luego de trascender que se había contagiado de Covid-19 tras estar al borde de la muerte la primera vez. Se trata de Toño Mauri, quien en 2020 se contagió y tuvo que ser hospitalizado meses. El histrión permaneció en coma al borde de la muerte y para salvarle la vida médicos le tuvieron que hacer un trasplante doble de pulmón.

El histrión, quien durante 33 años trabajó en melodramas de Televisa como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida, renunció a la televisora para dedicarse a la producción. Dos años después, en plena pandemia, Mauri se contagió de Covid-19 y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Su estado de salud se tornó tan crítico que estuvo en estado de coma durante 4 meses y se debatió entre la vida y la muerte.

Tras 8 meses en el hospital luchando por su vida, se le practicó un trasplante doble de pulmón y sobrevivió, sin embargo, salió con 20 kilos menos y un aspecto irreconocible. Afortunadamente, con el tiempo pudo irse recuperando y empezó a retornar a su vida normal. No obstante, este jueves 29 de septiembre encendió las alarmas en redes sociales al informar a sus seguidores que había dado positivo al virus por segunda ocasión, relatando que sí tuvo síntomas fuertes pero ya iba de salida.

En exclusiva para el programa Hoy, el actor habló al respecto de su estado de salud vía telefónica: "Sí me pegó muy fuerte, la semana pasada, yo pensaba que era una gripa, una simple gripa fuerte, porque me hice una prueba y salió negativa, pero conforme fueron pasando los días la cosa se seguía poniendo peor, la calentura no me bajaba, entonces fui a un laboratorio, me hicieron la prueba y ahí me doy cuenta, ya me avisan que es positiva".

El actor y productor aseguró que ya tomó las medidas necesarias para combatir la enfermedad: "El martes pasado me pusieron una medicina, se llama monoclonales, que son defensas para personas como yo, que estamos inmunocomprometidas, siempre con las defensas muy bajitas por el trasplante", dijo y sobre su actual estado de salud, el artista detalló que ya se encuentra mucho mejor, aunque no dudó en confesar lo difícil que fue el volver a escuchar que padecía Covid-19.

"Ya no tengo calentura, la oxigenación está muy bien, entonces espero que ya vayamos de salida, pero no deja de ser un susto, después de todo lo que hemos vivido, y volver a pasar por esto, primero te da mucho miedo", sostuvo, además de pedir a la gente hacer consciencia y recordar que el virus sigue entre nosotros. Por otra parte, su hermana Graciela Mauri también charló con el matutino de Televisa y externó lo preocupada que estaba por la salud del artista.

"El susto nadie no los quita, imagínate también para él la palabra Covid lo que debe significar, y para toda la familia pues el susto más grande, pero está muy bien, su cuerpo es tan fuerte que ha reaccionado súper, yo le pido a Dios que pronto nos dé la sorpresa de que es negativo, y que ya esté fuera de cualquier riesgo de todo", manifestó.

Por otro lado, el actor también apareció en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría ahora que no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, y también compartió que se siente mucho mejor y ya no tiene síntomas, resaltando que ya se hizo una prueba y está en espera de resultados para saber si ya es negativa: "Estoy más tranquilo pero al principio me asusté mucho (...) estoy en casa, me dieron un medicamento maravilloso", contó agregando que pasó la peor parte estando en Las Vegas.

Ya no tengo calentura ni escalofríos, no me duele la cabeza, prácticamente desaparecieron mis síntomas", finalizó, afirmando que afortunadamente nadie se contagió de su familia.

