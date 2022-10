Kenia Os termina en el hospital tras sufrir terrible accidente: "Me acabo de desmayar"

Ciudad de México.- La afamada influencer, de 23 años, Kenia Os, provocó las preocupaciones de sus miles de seguidores en Instagram, después de que compartió algunas fotografías de ella, donde lo único que se alcanza a ver es su barbilla, la cual se ve notablemente dañada e incluso tiene rastros de sangre en ella. Aunque hasta el momento no ha dado mayores declaraciones sobre las circunstancias del cómo ocurrieron las cosas, todo parece indicar que la también cantante se desmayó, lo que provocó las terribles heridas.

Como algunos recordarán, Kenia creó su primer canal de YouTube, en el año 2015, desde donde ganó gran popularidad, al grado en el que terminó por asociarse con el grupo de youtubers Jukilop, encabezado por Kimberly Loaiza y su pareja, Juan de Dios Pantoja, pero luego se separó de ellos, presumiblemente porque su contrato no la beneficiaba, lo que derivó en una rivalidad entre ambas famosas.

Hoy por hoy, Kenia es una cantante que ha logrado obtener gran fama, incluso recientemente anunció una gira por Estados Unidos y también se sabe que, hace poco, lanzó su nueva cancón 'Mía, mía'. Se podría decir que la también empresaria se encontraba en un gran momento de su vida, mismo que se vio empañado este viernes, 30 de septiembre, cuando la celebridad le anunció a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram que había sufrido un accidente del que poco se sabe.

Gente, vamos camino al hospital me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable