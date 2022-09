¿Sale del clóset? Tras renunciar a Televisa y dejar México, Marco Antonio Regil se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso exconductor de Televisa, Marco Antonio Regil, se confiesa sobre su vida sentimental y sus declaraciones fueron retomadas por el programa Hoy. Como se recordará, el presentador estuvo más de 20 años en la empresa de San Ángel pero en 2017 optó por renunciar a su contrato de exclusividad para probar suerte con otros proyectos. Regil reside en Estados Unidos y tiene un popular podcast, idea que surgió a partir de su salida de la televisión.

Como se recordará, Marco Antonio Regil destacó en la pantalla chica y rápidamente se convirtió en uno de los conductores más queridos del público. El presentador estuvo al frente de programas como 100 mexicanos dijeron y Atínale al Precio en el canal de Las Estrellas, sin embargo, en 2017 renunció y luego abandonó México para irse a vivir al país vecino, donde ha seguido trabajando.

Marco Antonio Regil

Como se recordará, cuando decidió salir de Televisa, se dijo que Regil había sido rechazado para conducir el reality La Academia en TV Azteca. Esto no se confirmó, sin embargo, sí estuvo en varios programas como Ventaneando y Venga la Alegría. El famoso luego firmó contrato con Telemundo, donde condujo el matutino Un Nuevo Día hasta que en 2019 renunció para continuar con otros proyectos.

Tras vivir el duelo por la dolorosa muerte de su madre, el conductor explicó que buscaba desarrollarse como orador motivacional y hasta lanzó un exitoso podcast. El presentador siempre ha sido muy hermético con su vida privada y rara vez ha compartido sobre su vida amorosa. A sus 52 años, no se ha casado y no ha tenido hijos, por lo que ha despertado dudas acerca de su orientación sexual desde hace tiempo. Aunque algunos periodistas han dicho que presuntamente estaría "en el clóset", él respondió a rumores.

En declaraciones retomadas en redes sociales del programa Hoy, Regil se confesó y reveló al fin el motivo del porqué no ha contraído nupcias con nadie y sigue soltero, dejando a todos boquiabiertos. El conductor recordó que tuvo dos relaciones importantes, en las que una de ellas hasta se comprometió. La afortunada fue Silvia Salgado, con quien la relación se tornó tan tóxica que optaron por separarse y cancelar su compromiso apenas unos meses antes de la boda.

"Me iba a casar, estuve comprometido, hace mucho tiempo, era Silvia Salgado; fue una excelente decisión para ella y para mí, ahora está felizmente casada con un hombre compatible con ella y sé que es muy feliz y eso me da mucho gusto", contó, afirmando que tomaron la decisión correcta pues tenían muchas diferencias y celos. También señaló que disfruta mucho su soltería y hasta reveló que ha tenido relaciones abiertas, pero tampoco estaría cerrado a una relación tradicional.

Twitter @programa_hoy

"Lo que pasa es que donde yo me muevo no hay paparazzis, he tenido relaciones abiertas, he tenido amistades muy hermosas y he aprendido a no poseer y me ha gustado mucho, no estoy cerrado pero no sé si estoy diseñado para una relación tradicional quizá un día me sorprende y sucede, pero no lo estoy buscando porque estoy muy feliz conmigo", comentó. Sobre ser papá, Regil afirmó que no ha sentido la necesidad, pues ha disfrutado esa faceta con sus sobrinas, hijas de su prima, la actriz Mónika Sánchez.

"Me siento como papá, he pasado navidad con ellas, todo ese lado paternal lo proceso con ellas", manifestó. Finalmente, el presentador de 52 años reveló que estaba enamorado de una famosa actriz y cantante: nada más y nada menos que Lucero. Sí, Regil confesó que la llamada 'Novia de América' era su crush: "Más joven cuando trabajaba en radio, mi crush era Lucero, yo estaba enamorado de ella y decía 'mi novia Lucero' y un día se me aparece en la cabina y me deshice, ha sido un gran gusto trabajar con ella", contó.

Lucero

Fuente: Tribuna