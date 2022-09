Shock en la corona: Meghan Markle habría querido 'reinar' en el Palacio de Buckingham

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La semana pasada, los Duques de Sussex se encontraron envueltos en el ojo del huracán, luego de que se estrenó el libro Courters: The Hidden Power Behind The Crown, donde muchas de las personas que llegaron a trabajar con la polémica pareja rompieron el silencio y revelaron que Meghan Markle no era tan agradable como solía mostrarse frente a los medios de comunicación.

A pocos días de estos hechos surgieron nuevas declaraciones de la experta real y escritora, Katie Nicholl, quien después de hablar con los trabajadores de Markle declaró que, probablemente Meghan quería convertirse en la "abeja reina del Palacio de Buckingham", incluso llegó a afirmar que la actriz de Suits habría llegado a creer que, tras intimidar al personal de la realeza, los royals tomarían medidas inmediatas para darle solución a sus peticiones.

Meghan Markle en el entierro de Isabel II

Según información de la escritora, la celebridad de Los Ángeles habría llegado al grado de enviar correos electrónicos con la expectativa de que sus peticiones estuvieran realizadas durante la mañana: "Ella esperaba una inmediatez que acompañó a esos correos electrónicos del amanecer para que tuviera una idea, quisiera que se ejecutara para el día siguiente, y no entendió que el Palacio funcionaba a un ritmo diferente".

Pese a ello, Nicholl mencionó que este tipo de actitudes no debieron representar mayor problema para los trabajadores de Buckingham, ya que, ellos solían recibir mensajes del entonces Príncipe Carlos; sin embargo, lo que llegó mermar su relación con el personal es que ella habría querido que todo se hiciera de manera inmediata, aunque se tratara de horarios no laborales, tal y como indicó uno de los testimonios del libro, en donde se revela que un trabajador llegó a ser acosado por la famosa y su esposo durante su día de descanso.

Meghan Markle en el Jubileo Platino

Esta no es la primera vez que surgen declaraciones de que Meghan intentó llamar la atención de manera negativa en la casa de Isabel II, ya que, en el libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown indican que la estrella de La Ley de los Audaces tenía la aspiración de ser la "Beyoncé de Reino Unido" y esperaba que tras casarse con Harry lograse obtener mayor reconocimiento por parte de los habitantes del territorio británico.

Fuentes: Tribuna