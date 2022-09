Shock en San Ángel: Estrella infantil de Televisa hace su debut en el cine con 'Hocus Pocus 2'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace 22 años una querida actriz de Televisa encantó a chicos y grandes con su ocurrente actuación en una entrañable telenovela infantil de San Ángel; ahora, tras más de dos décadas, la estrella de televisión regresa para debutar en la industria del con la secuela de Hocus Pocus (o Abracadabra en Hispanoamérica). La noticia la dio la celebridad recién la mañana de este viernes, 30 de septiembre.

Se trata de Daniela Aedo, quien a sus cortos 4 años de edad consiguió su primer protagónico en el melodrama infantil, Carita de Ángel, hecho que marcó el inicio de su carrera como una actriz más de La de la fábrica de sueños, empresa en la que participó en telenovelas como Atrévete a olvidarme, Vivan los niños, Contra viento y marea, Mi pecado, Velo de novia y Vivo por Elena. Aunque también llegó a aparecer en programas de televisión como Plaza Sésamo; Mujer, casos de la vida real; y Familia P. Luche.

Daniela Aedo en 'Carita de Ángel'

Si bien, Aedo procuró mantenerse cerca de la farándula, sus trabajos en la industria de la actuación se volvieron cada vez más esporádicos después del año 2018, cuando apareció en Esta historia me suena, con el personaje de 'Mireya'; sin embargo, esto no significa que Daniela no cuenta con una gran carrera y es que, al igual que Emilio Marcos, la exestrella infantil dejó de lado la actuación para enfocarse en su carrera musical, de hecho, fue gracias a la pandemia por Covid-19 que la también cantante ha dado conciertos a través de YouTube.

Recién este viernes, 30 de septiembre, Daniela Aedo reveló, a sus miles de seguidores, a través de su cuenta oficial de Twitter, que había debutado en la industria del cine como actriz de doblaje, con la tan esperada película, Hocus Pocus, donde dio voz a la protagonista, 'Becca', quien es interpretada por la actriz Whitney Peak. Parece ser que la histrionista se mostró sumamente emocionada por este nueva oportunidad para desarrollarse como una gran artista. Así que ya sabes, si quieres escuchar nuevamente a 'Dulce María' no dejes de ir a ver este encantador filme de noche de Halloween.

¡Por fin puedo contarles esto! Hoy estrena mi primera película doblando la voz de la protagonista ¡Hocus Pocus 2! O Abracadabra 2

Publicación de Daniela Aedo

