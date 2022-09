¿Sí está en bancarrota? Abogados que Amber Heard contrató no han recibido su pago; esta es la cifra

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El 1 de junio del presente año, la Corte de Virgina informó que luego de seis semanas de intenso juicio, el veredicto era a favor del actor Johnny Depp quien regresaba por segunda ocasión ante los tribuales con su exesposa, la actriz Amber Heard quien, con base a lo estipulado por dicho tribunal, tenía que pagarle a su expareja la cantidad de 15 millones de dólares.

Cabe destacar que luego de haber perdido este enfrentamiento legal, Heard no solo alentó a través de un comunicado que sus argumentos se hubieran dementado, sino que además le confesó a sus abogados que no tenía el dinero para pagarle al protagonista de la saga Piratas del Caribe, por lo que se buscaría no solo apelar el juicio y anularlo, sino que además el objetivo era no pagarle al histrión de 59 años de edad.

En medio de toda esta polémica, la coprotagonista de la cinta Aquaman se dejó ver con un perfil bajo, comando en tiendas de segunda mano ubicadas en Los Hampton y hasta denuncio que sus propuestas laborales se hayan visto afectadas por todo este asunto mediático, en especial cuando su personaje, 'Mera' en la cinta de DC Cómics, se confirmaba con menos participación en la pantalla grande y hasta el hecho de ya no ser requerida en futuras entregas.

Ahora, los abogados que la actriz de 36 años de edad contrató para ganar la pelea legal contra Depp, han dejado ver que la antes mencionada tampoco ha cubierto los honorarios correspondientes, pues basta recordar que también puso a la venta el automóvil de la marca Tesla que el empresario Elon Musk le obsequió, vehículo por le que pedía cerca de 140 mil dólares pero, ¿cuánto es lo que debe Heard?

Amber contrató a dos empresas para ganar esta disputa legal, algo por lo que la factura llegó hasta los 15 millones de dólares, dinero que expuso tampoco tenía para cubrir. Información oficial remarca que la también exnovia del mexicano Valentino Lanus pidió a la empresa de Kirk Pasich encargarse de cubrir sus facturas con los representantes legales, algo por lo que aquellos a los que le debe resaltaron que las dos pólizas llegan a los 500 mil dólares y un millón, respectivamente; es decir, no tiene -o no quiere- pagar estas cantidades.

Aunado a todo este evento monetario, las aseguradoras Tarvelers Commercial Insurance Company y New York Marine General Insurance Company, mismas que también la actriz contrató, se han negado a solventar sus gastos, por lo que sí podría estar al borde de un severo asunto financiero, lo que acabaría con el rumor en torno a que este perfil se trató de una estrategia para repetir el juicio contra su exesposo al tiempo de on pagar el dinero impuesto por la corte.

