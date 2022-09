Tras 22 años de matrimonio, sacan del clóset a Erik Rubín y Andrea Legarreta confirma si se divorcia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el matrimonio que mantienen la querida conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín desde hace más de 22 años fue puesto en duda pues diversos medios 'sacaron del clóset' al famoso exintegrante de Timbiriche. Tras varios meses de especulaciones, hace algunas horas la también actriz de 51 años rompió el silencio y destapó su reacción ante este escándalo.

Por muchos años se han manejado distintos rumores de que la relación entre Andy y el intérprete de Princesa Tibetana estaría tambaleando ya sea por infidelidades de él hacía ella o viceversa, sin embargo, esto jamás ha resultado verdad. Ambos artistas han sido muy sinceros con sus fans y han reconocido que aunque han tenido fuertes crisis matrimoniales, el amor que se tienen ha sido más grande que cualquier problema.

En días pasados se comenzó a especular que la presentadora estelar del programa Hoy podría estar separada del padre de sus dos hijas Mía y Nina Rubín, pero al parecer esto solo se trata de un chisme. En una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, 'La Lega' explicó porqué ella y las niñas han estado alejadas de Rubín: "Erik está de gira, no ha parado, está en el 90's Pop Tour, ahora están en Estados Unidos, chambeando sin parar".

Tras aclarar que solo se ha separado de su esposo por cuestiones de trabajo, los reporteros le preguntaron a Andrea sobre su opinión del polémico video donde Erik aparece casi besándose con Apio Quijano en un concierto y cuyo video hizo que se especulara que su 'Peloncito' era gay. La presentadora dejó bien en claro que ese tipo de escena es común en un espectáculo y aseguró que a ella no le molesta para nada:

Están bromeando, al final es un show y a veces el público lo que pida si la coreografía, el show, que si hacerse los chistosos".

Legarreta resaltó que ni a ella ni a sus hijas les genera "ningún ruido o incomodidad" este tipo de comportamiento en Rubín y añadió que aunque la prensa quiera hacer un escándalo, para ella es completamente normal: "Somos personas del espectáculo y al final es como que me salgo enojada porque haciendo a Judas en el infierno todos lo manoseaban, para mí es un poco ridículo que lo quieran llevar a un lado que no es", expresó.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y los reporteros siguieron insistiendo en el tema al punto de que le preguntaron a la conductora de Televisa sobre cuál sería su reacción si algún día el productor musical sale del clóset. Andy confesó que le daría todo su apoyo a Erik y entre risas comentó que hasta le prestaría su ropa: "Jajaja oye nomás eso... pos sí (lo apoyaría), no puedes cambiar eso pero al final no creo que suceda... le prestaré un brassier".

