Tras vender donas para sobrevivir y renunciar a Televisa, actriz vuelve irreconocible a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien luego de quedarse sin empleo tuvo que vender donas para sobrevivir, reapareció hace varias horas en el programa Hoy y reportaron que está irreconocible. Se trata de la talentosísima Michelle Rodríguez, quien tiene 10 años de carrera en Televisa y quien hace unos meses abandonó esta televisora para probar suerte en el extranjero con un filme co-producción México-España.

La también cantante debutó en la televisora de San Ángel en 2012 actuando en la exitosa telenovela Amores verdaderos y ha tenido la oportunidad de estar en otros grandes melodramas como Qué pobres tan ricos y Mi corazón es tuyo y en los programas La Rosa de Guadalupe, ¿Quién es la máscara?, 40 y 20 y Me caigo de risa. Además de ser una impecable actriz, la mexicana se volvió empresaria hace unos años.

Durante la pandemia por Covid-19 Michelle generó tremendo impacto al revelar que ante la falta de trabajo se vio en la necesidad de vender donas para generar ingresos económicos para subsistir. Mientras que a finales de 2021 la oriunda de Xochimilco, CDMX, renunció a su participación en el show Faisy Nights, programa de Unicable que co-conducía junto a Faisy, porque tenía una nueva meta laboral que cumplir.

Hace algunas horas la queridísima actriz de 38 años, quien estuvo nominada al Ariel por la película Te llevo conmigo, reapareció en el programa Hoy mediante sus redes sociales debido a que recientemente dejó con la boca abierta a todos sus admiradores y fans debido a que presumió que se sometió a un nuevo y radical cambio de 'look': "Michelle Rodríguez aparece irreconocible en inesperada foto", reportaron.

Resulta que por primera vez en su vida Rodríguez se volvió rubia y causó furor entre su amplia comunidad de fans al presumir este impactante cambio mediante su cuenta oficial de Instagram. La hermana del comediante Manu Nna compartió una instantánea para invitar a sus admiradores a que no le tengan miedo al cambio y dijo que ella estaba muy contenta de haber dejado atrás el cabello oscuro para volverse una hermosa 'güera'.

No les había contado ¡ando güera! Siempre digo 'atrévanse' 'hay que intentar hacer cosas diferentes' y luego soy bien sacatona, pero me atreví, me encanta y si ya no me gusta, no me funciona o me cansa se cambia y listo", escribió Michelle.