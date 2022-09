¿Va a la cárcel? Juez determina que Ed Sheeran sí tendrá que ir a juicio por esta razón

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional es Ed Sheeran quien hace algunos días se robó la atención de los medios, pues la oficia del cantante Marvin Gayne, quien fue asesinado el 1 de abril de 1984 en Los Ángeles, lo acusó de haber tomado fragmentos del tema Let’s Get It On para escribir el tema Thinking Out Loud con el cual el británico se llevó dos premios Grammy, evento que orilló al primero mencionado a interponer la demanda cuyo caso ahora llegará a los tribunales.

Previo a la determinación el juez, los abogados del intérprete de temas como Shape of You, Perfect o Photograph pidieron desestimar el caso pues argumentaron que los fragmentos en cuestión eran algo "comunes"; sin embargo, el juez identificado como Louis Stanton no hizo caso a las peticiones de los defensores de Sheeran e insistió que habiendo derechos de autor no hay nada que se pueda hacer.

"Una obra puede tener derechos de autor incluso si es enteramente una compilación de elementos no protegidos", dijo el juez.

En caso de ser hallado culpable de plagio, el cantautor británico deberá pagar la cantidad de 100 millones de dólares a los demandantes; sin embargo, al conocerse que habrá un juicio para analizar el caso, todavía no se ha fijado una fecha pero sí un lugar, dejando que será en el Tribunal Federal de Manhattan donde se analice si hay tal delito o no. Del mismo modo, no se ha informado si Ed Sheeran acudirá al juicio o bien, existe la posibilidad de enviar representantes legales.

La canción en cuestión que salió al mercado en 2014, llevó a Ed Sheeran a ganar dos premios Grammy en las categorías de Mejor Canción del año y Mejor interpretación pop solista durante la premiaron de en los Premios Grammy 2016. Pese a que han pasado varios años de su lanzamiento, es hasta este viernes 30 de septiembre que se determinó que habrá un juicio para determinar si es autoría del británico o si corresponde a un plagio.

Fuente: Tribuna