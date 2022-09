Acabó en manicomio: Tras desfigurarse y 14 años desaparecida, actriz 'vuelve' de luto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien por sus entrañables protagónicos en Televisa fue llamada 'La Reina de las Telenovelas' y se retiró hace 14 años tras estelarizar Fuego en la sangre, reaparece 'de luto' en las redes de la televisora de San Ángel pues recuerdan las terribles muertes que sufrió cuando era muy joven: las de sus padres. Se trata de Adela Noriega, cuya tragedia familiar fue recordada en el portal de Las Estrellas.

La actriz, actualmente de 52 años, decidió abandonar de forma abrupta la actuación en el 2008 tras protagonizar melodramas como Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real y La esposa virgen, teniendo como galanes a los actores más cotizados de la televisión mexicana como Eduardo Yáñez, Fernando Colunga y Mauricio Islas. Hasta ahora se desconoce porqué Adela se retiró a tan temprana edad, sin embargo, han surgido varias especulaciones sobre su vida.

Adela Noriega en 'Amor Real'

Ya que no ha aparecido para aclarar o desmentir rumores, se ha dicho que Adela presuntamente estuvo internada en un manicomio durante su juventud, que presuntamente acabó desfigurada al salir mal una cirugía estética y hasta que supuestamente padeció cáncer. Esto último fue desmentido por su hermana Reyna, pero eso no detuvo que varios portales reportaran falsamente su muerte y hasta 'filtraran' fotografías de su supuesto funeral.

También se dijo que la mexicana habría tenido un supuesto amorío con un expresidente de México y hasta que tuvo un hijo con él, al que mantuvo oculto, aunque ella misma negó esa información antes de su retiro. Y aunque se ha reportado varias veces que podría volver a la televisión, lo cierto es que no hay señales concretas y ni los famosos que fueron más cercanos a ella han sabido de su paradero, cómo luce y a qué se dedica.

Lo que sí se sabe es la dura infancia y juventud que tuvo, pues en el portal de Televisa Las Estrellas, Adela 'reapareció' a través de fotografías pues recordaron cómo fue la grave tragedia que enfrentó: la muerte de sus dos padres antes de los 26 años. Cuando era adolescente perdió a su papá y a los 26 a su mamá a causa del cáncer, dejándola sola con sus hermanos. Aunque nunca quiso hablar mucho del tema, en una entrevista del 2003 con Cristina Saralegui, se conmovió y habló de cómo enfrentó su luto.

Adela comentó que se quedó sola con sus hermanos, Reyna y Alex, pero eso solamente los unió: "Tengo el amor de mi familia, que es maravilloso, es hermosa... Somos una familia muy unida, sí es alguien de la familia que ya no está con nosotros, está en nuestra alma y en nuestro corazón, estarán siempre. Desde donde están nos están cuidando. Sí también (mi mamá murió)", indicó. Comentó que sus hermanos fueron los que la impulsaron a seguir su carrera.

Instagram @adelanoriega

"Quiero agradecerles a mis hermanos el amor, cariño, respeto que me dan y que me han dado durante tantos años en mi carrera, sino fuera por ellos no estaría aquí y no tendría el lugar que el público me ha dado", dijo. La actriz y su hermana Reyna se volvieron inseparables, al grado de que ella se convirtió en su mánager. Ambas criaron juntas a su hermano menor Alex, quien también aplaudió su papel como 'madre'.

Sí (solo nos tenemos nosotros), pero somos súper unidos los cuatro. Somos muy unidos y Ade aparte de admirarla como actriz, es mi hermana, mi mejor amiga, una tremenda tía", declaró Reyna sobre la actriz.

"Por las circunstancias que nos tocó vivir, Ade ha asumido un papel de madre para mí, eso se queda en el corazón… Adela siempre está atenta a los hermanos, es muy sencilla, es la mejor hermana del mundo", comentó Alex sobre Adela, a quien fanáticos esperan pacientemente para que regrese a la televisión, aunque por ahora se mantiene alejada del ojo público y quedará esperar para ver si decide poner fin a su retiro.

Twitter @Canal_Estrellas

Fuente: Tribuna