Actor de Televisa confiesa que recibió propuesta indecorosa de parte de famosa productora

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Alberto Estrella, estuvo como invitado en la más reciente emisión del programa Netas Divinas, en donde sorprendió al público al confesar que una mujer que se desempeña como productora le hizo una propuesta indecorosa cuando él era solo un joven y tenía solo unos cuantos años en el medio artístico.

Durante la charla, la conductora Natalia Téllez confesó que se ha llegado a sentir utilizada por algunas personas para poder figurar en el mundo del espectáculo; por lo que el famoso de 59 años de edad señaló que él nunca pasó por una situación como esa, pero en sus inicios, le ofrecieron dejar su carrera para irse a viajar por el mundo.

Si he tenido propuestas de pronto, y sobre todo cuando era yo jovencillo. Alguien me dijo en una ocasión: 'deja todo y nos vamos a viajar por todo el mundo, pero deja tu carrera así, 3 años por lo menos'", contó el tapatío.

El artista de Televisa no quiso revelar el nombre de la mujer en cuestión, únicamente señaló que tenía mucho dinero y pese a ello rechazó la oferta: "Yo dije '¿yo 3 años?' Y de una persona además que no, o sea, sí me gustaba, pero pues no. Pero con harto billete, y esta mujer, bueno es una productora muy famosa, que no voy a decir su nombre".

El actor de Televisa, Alberto Estrella

Asimismo, Alberto Estrella dejó en claro que no dudó en su respuesta, porque no era momento de pausar su ascendente carrera: "Uno de pronto dice es atractivo el hecho de que a lo mejor voy a poder hacer una película en Europa, no en Estados Unidos, a mí sí me gusta más para allá, pero no me costó trabajo decidir que no, que no quería eso".

Por último, añadió que nunca lo amenazaron con quedarse sin un personaje por no aceptar alguna propuesta similar: "Han existido propuestas también, pero no de 'si no haces esto no vas a tener', ha sido independiente a eso. Y yo creo que la vida se tiene que disfrutar, pero con quien uno quiere estar y en el lugar que uno quiere estar y de eso se trata parte de la vida, de hacer lo que a uno le gusta hacer, con quien uno quiere estar".

Fuente: Tribuna