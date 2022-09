Adiós exclusividad: Tras pleito con Galilea Montijo, conductora deja TV Azteca y debuta en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien presuntamente fue rechazada por Galilea Montijo cuando debutó en el programa Hoy, regresará a la pantalla de Televisa en unos días más luego de que se especulara que los ejecutivos de esta empresa no le habían renovado el contrato. Se trata de la famosísima Carmen Muñoz, quien a finales de 2021 renunció a su exclusividad en TV Azteca para unirse a San Ángel.

Como se recordará. la originaria de Jalisco debutó en la televisora del Ajusco en 2016 conduciendo el polémico reality Enamorándonos y después se integró al programa Al Extremo, además de que también fue conductora suplente del matutino Venga la Alegría. Sin embargo, luego de 4 años al aire en Azteca Uno, Carmen decidió no renovar su contrato para dedicarse a escribir más libros y además pasar más tiempo en familia.

Fuente: Instagram @carmenmoriginal

No obstante, semanas más tarde la presentadora de 48 años acabó reintegrándose a Televisa, empresa en la que ya había trabajado hace 16 años. Una de sus primeras apariciones en esta televisora fue con el matutino Hoy, donde presuntamente no tuvo un buen recibimiento por parte de Galilea Montijo. El rumor de que no se llevaban bien surgió luego de que ellas grabaran un video donde 'La Gali' corre a su paisana y le dice que el Ajusco queda "más al sur" que San Ángel.

Luego de desmentir cualquier tipo de pleito con Montijo u otra integrante de Hoy, Muñoz recibió su primera gran oportunidad en esta televisora conduciendo su propio talk show Secretos al Desnudo en Unicable. La primera temporada de este programa llegó a su fin hace poco y de inmediato el canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que presuntamente había sido un fracaso y que la conductora no renovaría su contrato para una segunda entrega.

Este portal afirmó que Carmen estaba "desesperada" por conseguir empleo pues luego de que las puertas en Televisa se le cerraran, también se había enterado que en TV Azteca no le darían otra oportunidad luego de su polémica salida: "La conductora quedó en muy malos términos con TV Azteca y ni de broma la volverán a aceptar... Carmen está desesperada por conseguir trabajo y se está dando de topes contra la pared por su actitud en TV Azteca", reportaron.

Sin embargo, al parecer estos rumores terminaron siendo una total mentira y es que la propia presentadora jalisciense acaba de presumir que sí tiene trabajo en Televisa y mostró cuál será su próximo proyecto. A través de su cuenta oficial de Instagram, Muñoz publicó una imagen para anunciar que debutará como conductora de los especiales de Televisa y dijo que será parte de la Fiesta Mexicana 2022 donde compartirá micrófonos con famosos como Tania Rincón, Facundo, Yordi Rosado e Irina Baeva.

Celebremos lo que somos en familia con grandes estrellas invitadas y espectaculares números musicales que nos pondrán a bailar al ritmo de ¡Viva Mexico! #FiestaMexicana este 15 de septiembre", presumió Carmen.

Carmen Muñoz conducirá la Fiesta Mexicana 2022

Fuente: Tribuna