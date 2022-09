Adiós TV Azteca: Este cocinero sería eliminado de 'MasterChef Celebrity' hoy domingo 4 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este domingo 4 de septiembre se transmitirá el tercer episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México, cuya conducción está a cargo de la querida Tatiana. Lastimosamente esta producción ya ha sido víctima de los spoilers y en las redes sociales ya circula el nombre de la próxima persona eliminada, lo cual tiene en shock a todos los televidentes de TV Azteca.

Como se sabe, dos cocineros ya han sido eliminados de la competencia en los episodios anteriores y la primera eliminada de esta segunda temporada fue la periodista y conductora Verónica del Castillo, hija del primer actor Eric del Castillo. Mientras que el segundo cocinero en despedirse del exitoso programa del Ajusco fue Ernesto D'Alessio, quien presuntamente armó zafarrancho luego de su eliminación y es que afirman que salió furioso del foro.

El hijo de la intérprete Lupita D'Alessio se fue a la eliminación directa luego de ser el perdedor del reto de la caja misteriosa en donde los concursantes tuvieron que preparar un platillo que los remontara al momento más exitoso y conocido de su carrera, pero muchos no entendieron el concepto y hubo varios regaños. Finalmente el cantante y exactor de Televisa tuvo que dejar su delantal pues el plato que presentó en el duelo de eliminación no encantó al jurado.

En los adelantos que presentó la producción para este domingo 4 de septiembre se puede apreciar que la polémica volverá a estar en la cocina más famosa de México y se alcanza a apreciar que la protagonista de los pleitos será Macky González. Varios de sus compañeros como Arturo López Gavito y Margarita la Diosa de la Cumbia acusan a la exparticipante de Exatlón México de comportarse altanera con los críticos, en especial con Pablo Albuerne.

Alerta Spoilers

Lamentablemente en el tercer episodio de MasterChef Celebrity habrá un nuevo eliminado y el público del Canal Azteca Uno se encuentra sorprendido con el posible cocinero que dejará la competencia. De acuerdo con los spoilers que ya circulan en las redes, este domingo quien dejará el reality de cocina sería nadie más y nadie menos que el actor cubano Julio Camejo, quien en los dos primeros programas no ha logrado impresionar a los jueces con sus platos.

Julio sería el eliminado de esta noche

Aunque cabe resaltar que esta información no está confirmada y solo hasta la noche de este domingo se sabrá si el villano de telenovelas dejará MasterChef México. No obstante, ya se sabe que Camejo no logrará llegar a la gran final pues la propia Tatiana hizo un fuerte spoilers y destapó quiénes serán los cocineros que llegarán al desenlace de esta temporada compartiendo una fotografía del último día de grabaciones. Se cree que los finalistas son Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Alejandra Ávalos y Ricardo Peralta ya que ellos son los únicos que portan delantales blancos en la imagen.

Tatiana filtró a los finalistas de 'MasterChef Celebrity'

Fuente: Tribuna