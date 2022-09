¿En peligro? The Weeknd cancela concierto en LA a minutos de comenzar; fans lo abuchean

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Uno de los cantantes más populares de la industria es The Weeknd quien debido a su fama consiguió presentarse en el medio tiempo del Super Bowl en 2021 y este evento le abrió las puertas para abarrotar más escenarios, ejemplo de ello fue el SoFi Stadium de Los Ángeles donde la noche del 3 de septiembre se presentó ante miles de fanáticos quienes agotaron las entradas, algo por lo que esperaban disfrutar de un concierto memorable que de último momento tuvo que ser cancelado.

De acuerdo con lo expuesto por el personal de trabajo del cantante, habían pasado tres canciones desde que el concierto arrancó cuando el ganador del premio Grammy pidió apoyo pues mientras interpretaba el tema Can't Feel My Face, abandonó el escenario abruptamente debido a que notó que perdía la voz, evento que causó una fuerte preocupación tanto en el cantante como entre aquellos que lo rodean.

Una vez que fue atendido, Abel Tesfaye, como se llama el intérprete, retornó al escenario para continuar con el evento y, entre ovaciones y aplausos buscó volver a cantar mas esto no fue posible, por lo que visiblemente preocupado salió de nueva cuenta por apoyo, lo cual derivó en el anuncio de la suspensión del evento ya que se tenía la certeza que el exnovio de la cantante Selena Gomez ya no contaba con voz para terminar el show.

Ante la decepción de los fanáticos, el intérprete de temas como Save Your Tears, Starboy o Blinding Lights prometió que pronto enmendaría la falta y los asistentes, los cuales se contabilizan en aproximadamente 70 mil, podrán pedir el reembolso del boleto que adquirieron, lo cual ha dejado entrever que el problema podría ser más grabe pues no se habló de un evento pospuesto sino que está cancelado de manera oficial. Este hecho le valió abucheos.

"Pero haré un show muy pronto para ustedes", externó el cantante antes de abandonar de manera oficial el escenario.

Horas más tarde, The Weeknd usó sus redes sociales para difundir un comunicado de prensa en donde explica la situación a su público en general y aunque no se actualizó su estado de salud, continuó con el discurso de retomar sus eventos y claro, reponer el que canceló, escenario que se ha posicionado como uno de los más relevantes de Los Ángeles y al cual muchos artistas buscan llegar, en especial con un 'sold out' como él lo había hecho.

"Se me apagó la voz durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí ir y mi corazón cayó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Te prometo que te lo compensaré con una nueva cita", dice la misiva.

Twitter @theweeknd

Fuente: Tribuna