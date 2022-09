No procede: Juez desestima demanda del joven que apareció en el disco 'Nervermind' de Nirvana

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Uno de los materiales discográficos más relevantes de la industria fue el lanzado por la agrupación de grunge Nirvana en 1991 y el cual titularon 'Nevermind', material cuya portada es hasta ahora, una de las más icónicas ya que en ella se muestra a un bebé de meses de edad nadar sin nada de ropa e ir tras un billete de un dólar. El menor en cuestión es Spender Elden quien a sus 31 años demandó por tercera ocasión a la banda ya que los acusa por pornografía infantil.

En la portada del disco, se aprecian las partes genitales del bebé, imagen que al momento de su lanzamiento no fue considerada por el sello discográfico para censurarla y por lo cual causó todavía más relevancia, catapultando la carrera de la banda conformada entonces por Dave Grohl, Kurt Cobain y Krist Novoselic quienes recibieron la demanda por el antes mencionado. Cabe destacar que en el caso del vocalista, fue contra sus herederos ya que éste se quitó la vida el pasado 5 de abril de 1994.

Instagram @off1cial_nirvana

Al respecto, el juez federal de distrito, Fernando Olguin tomó al decisión desestimar la demanda en contra del joven de 31 años, motivo por el cual ni los músicos, la familia de Cobain o los sellos discográficos a los que éste denunció, quedan exentos de cubrir cualquier indemnización bajo el concepto del que eran acusados, pues a decir del juez, el denunciante tardó mucho tiempo antes de emprender acciones legales en contra de los intérpretes de temas como Smells like teen Spirit, Come as you are o Lithium, por mencionar algunas.

Cabe destacar que la justificación emitida por el juez con sede en Los Ángeles, California, también incluye que Spencer, en el marco del 25 aniversario de este álbum, optó por recrear la portada para así revelar que se trataba de él quien había sido fotografiado previo al lanzamiento y por lo cual los padres del entonces menor de edad, recibieron la cantidad de 200 dólares debido a que ambos eran amigos del fotógrafo encargado de este material.

Twitter @consequence

Aunado a todo ello, el joven denunciante optó por tatuarse esta portada en el pecho, lo que para los fanáticos de esta banda se ha traducido como un homenaje a uno de los discos más representativos de la década y por lo que demandarlos por tercera ocasión es más con tintes de oportunismo. Pese a lo anterior, se reveló que Spender Elden ha tomado la decisión de presentar una cuarta demanda pues busca que su caso proceda por tal delito.

Foto de la portada del disco 'Nevermind' de Nirvana. Foto: Page 6

Fuente: Tribuna